ラグザスが提供するオンラインスクール「Ninja Code」は11月24日、生成AIが仕事に与える影響とキャリアチェンジに関する意識調査の結果を発表した。

調査では、キャリアを考え直した経験のある100人に、今キャリアチェンジするとしたらどのような業界や仕事を選びたいかを聞いた。

「生成AIの広まりによって成長している業界に行きたい」との回答が42.0%だった。「生成AIに代替されにくい仕事を選びたい」は25.0%、「生成AIの広まりで仕事の需要が減りそうな業界・職種は避けたい」は16.0%となった。

41％が「生成AIを活用できる仕事」に関心

AIとの関わり方に着目すると、「生成AIを活用できる仕事に就きたい」と回答した人は41.0%だった。

一方、「生成AIそのものの開発・導入・活用支援に関わる仕事に就きたい」は28.0%だった。「生成AIを学んだり使ったりする負担が少ない仕事を選びたい」は10.0%となった。

今回の結果では、AIそのものを開発・導入する仕事だけでなく、生成AIを自身の仕事で活用することに関心を持つ回答者も一定数いることが分かる。

75％が現在の仕事に生成AIの影響を実感

生成AIが現在の仕事に与えている影響については、「非常に大きな」が36.0%、「ある程度」が39.0%だった。合わせて75.0%が一定以上の影響があると答えた。

今後3年程度の影響についても、「非常に大きな」「ある程度」を合わせると74.0%に達した。このうち、「非常に大きな影響」を見込む回答は39.0%だった。

調査は2026年11月20日にインターネット調査「Freeasy」で実施した。有効回答数は100人。対象は、事前調査でキャリアを考え直したと回答し、そのきっかけについて回答した人である。