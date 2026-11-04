Microsoftは2025年5月5日、長年提供してきたSkypeのサービスを終了し、Microsoft Teamsへの移行を案内した。Teamsには個人向けの無料版も用意されているが、業務利用を中心に発展してきたアプリが、Skypeの代わりとして適切なのかという疑問もある。

Windows Latestは10月28日(現地時間)、「Windows XP had built-in video calls 25 years ago, and Microsoft has been killing its replacements ever since」において、Microsoftのメッセージングアプリの変遷を振り返りながら、Teamsが個人向けのコミュニケーションアプリとして抱える課題を指摘した。

  • Microsoft TeamsはSkypeを代替可能なのか？（出典：Microsoft）

    Microsoft TeamsはSkypeを代替可能なのか？（出典：Microsoft）

MSN MessengerからSkype、Teamsへ - 個人向けアプリの変遷

Microsoftは1999年7月、個人向けメッセージングサービス「MSN Messenger」の提供を開始した。友人や家族などのオンライン状態を確認し、リアルタイムでメッセージを交換できるサービスとして普及し、2008年には後継のWindows Live Messengerの月間利用者が3億3000万人を超えた。

一方、2001年に発売されたWindows XPには「Windows Messenger」が標準搭載されていた。MSN Messengerとは別の製品だが、テキストチャットに加えて音声・ビデオ通話、アプリケーション共有などの機能を備えており、Windows XPのリモートアシスタンスとも連携していた。

その後、Microsoftは2011年にSkypeの買収を発表し、2013年にはWindows Live Messengerのサービスを中国本土を除く地域で終了してSkypeへの移行を進めた。さらに2025年5月5日にはSkypeも終了した。MicrosoftはTeams無料版を移行先として案内し、Skypeのチャットや連絡先を引き継げるようにした。ただし、一部のデータや機能は移行対象外となっている。

こうした変遷を経て、MicrosoftのメッセージングサービスはTeamsに集約された。しかし、Windows Latestの記者は、かつてのMessengerやSkypeが担っていた個人向けの気軽なコミュニケーションと、現在のTeamsが重視する業務上のコミュニケーションには違いがあると指摘している。

Teamsは個人向けには重すぎる？ メモリ消費量にも疑問

Teamsはチャットや音声・ビデオ通話など、個人向けのコミュニケーションに必要な機能を備えている。MicrosoftもTeams無料版をSkypeの後継サービスと位置付けているが、Windows Latestの記者は、業務利用を中心に発展してきたTeamsと、個人向けのシンプルなメッセージングアプリでは性格が異なると指摘している。

記者が問題視しているのは、使い勝手だけではない。アプリの構造やメモリ消費量についても疑問を呈している。

Windows MessengerがWindows向けのネイティブアプリだったのに対し、現在のTeamsはWebView2をホストとして利用し、Reactでユーザーインタフェースを構築している。Microsoftは、このアーキテクチャへの移行によって従来版よりメモリー使用量を削減したと説明している。

一方、Windows Latestの記者による検証では、新規にインストールしたTeamsが、会話のないアイドル状態でも963MBのメモリを消費したという。

記者は、個人間のメッセージ交換や通話を中心に利用するユーザーにとって、こうしたアプリの重さは望ましくないと指摘。Windows 11には、かつてのMessengerのような軽量で使いやすいメッセージングアプリが標準で用意されていないと問題提起している。

MSN Messengerの復活を提案、Microsoftに求められるものとは

Windows Latestの記者は、Microsoftが個人向けのメッセージングアプリを改めて提供することを提案している。

具体的には、かつてのMSN Messengerを現代向けに復活させ、Signalのようなエンド・ツー・エンドの暗号化に対応した無料サービスとして提供する案を示した。Windowsだけでなく、Android、iPhone、Webからも利用できるようにすれば、Windowsを選ぶ理由の1つになる可能性があるという。

ただし、記者は新たなアプリを提供するだけでは十分ではないとも指摘。Microsoft製品に対するユーザーの不信感を払拭するため、既存製品のプライバシー保護に関する透明性を高め、不具合を減らすなど、製品への信頼を回復する取り組みが先決だという考えだ。

Microsoftは法人向けサービスを事業の大きな柱としているが、記者は個人向けサービスにも改めて目を向けるべきだと主張している。

Skypeの終了によって、Microsoftの個人向けメッセージングサービスはTeamsへと引き継がれた。しかし、機能を引き継ぐことと、個人ユーザーが求める使いやすさを実現することは必ずしも同じではない。Windows Latestの記事は、Microsoftの個人向けコミュニケーションアプリのあり方に疑問を投げかけている。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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