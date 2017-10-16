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お知らせ

「Skype」の最新情報・話題まとめ

チャットツール「Skype」に関する最新ニュースや情報を発信。

2018年12月04日(火)

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Skype、音声/ビデオ通話の会話をリアルタイムで字幕表示

ソフト 12/04 14:34

2018年11月21日(水)

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Skypeに子猫の絵文字で攻撃可能な脆弱性

セキュリティ 11/21 15:18

2018年02月17日(土)

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SnapでLinuxパッケージメンテナンスの負担低減を狙うSkype

開発/エンジニア 02/17 14:38

2018年02月05日(月)

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Skype、Linux Snapパッケージで登場

開発/エンジニア 02/05 11:45

2017年11月08日(水)

Top

MS西脇氏に聞く、働き方改革のメリットと実現する方法

業務システム PR 11/08 07:30

2017年10月17日(火)

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ソニー、家族のコミュニケーションを助けるロボット「Xperia Hello!」

その他ガジェット 10/17 13:00

2017年10月16日(月)

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日立、社外初のサテライトオフィス「@Terrace」披露 - 働き方改革推進

企業動向 10/16 11:30

2017年10月11日(水)

Top

マイクロソフト、10月のセキュリティ更新プログラム - Office 2007は最後

セキュリティ 10/11 17:00

2017年09月26日(火)

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新たなFinFisher監視キャンペーンを発見 - ISPレベルで中間者攻撃

セキュリティ 09/26 10:51

2017年08月29日(火)

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多様なプログラムで家族をお出迎え!-HPEと日本HPが「Family Day 2017」開催

企業動向 08/29 07:00

2017年08月02日(水)

Top

ブイキューブなど2社、テレビ会議の利用が可能なコミュニケーションブース

業務システム 08/02 10:02

2017年08月01日(火)

Top

Skypeの代替OSSソフトの安定版「Ring 1.0」登場

開発/エンジニア 08/01 11:00

2017年07月12日(水)

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FacebookやブラウザをハックするAndroidマルウェア「SpyDealer」に注意

セキュリティ 07/12 18:00

2017年06月07日(水)

Top

ロジクール、中小規模向けビデオ会議システム「Logicool MeetUp」

企業IT 06/07 07:00

2017年05月25日(木)

Top

NSSOL、VDI環境でSkype for Business Onlineの利用可能にするサービス

情報システム 05/25 09:55

2017年04月17日(月)

Top

山田祥平のニュース羅針盤 第91回 フレッシュマン諸君に告ぐ、連絡手段の妙

パソコン 04/17 06:00

2017年04月12日(水)

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HPE、会議を自動化し働き方改革に貢献する次世代の会議室を開設

情報システム 04/12 14:03

2017年04月09日(日)

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ここまで来たリアルタイム会話の多言語翻訳 - 日本語音声に対応した「Skype翻訳」リリース

ソフト 04/09 08:00

2017年04月07日(金)

Top

マイクロソフトの翻訳エンジン、ディープラーニングで大きく進化 - 日本語と他言語の会話を双方向リアルタイムで翻訳可能

ソフト 04/07 06:00

2017年03月10日(金)

Top

企業内の会議と電話のクラウド化する「Skype for BusinessクラウドPBX」

情報システム 03/10 14:46

2017年03月09日(木)

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マイクロソフト、Skype Operations Frameworkパートナー企業6社を発表

企業動向 03/09 18:20

2017年03月07日(火)

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Linux向けSkype 5.0ベータ版登場

開発/エンジニア 03/07 10:30

2017年02月27日(月)

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信頼されるAIとは - Microsoftの責任者が語る3つの注力分野

ソフト 02/27 23:01

2017年02月16日(木)

Top

自分を振り返ると仕事のスタイルが変わる - Office 365「MyAnalytics」

ソフト 02/16 19:58

2017年02月13日(月)

Top

現場から届けるアジャイル開発 第9回 オフショア開発の進め方

開発/エンジニア 02/13 10:00

2017年02月09日(木)

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Windows 10 Insider Previewを試す(第83回) - Dynamic lock機能が動作するOSビルド15031登場

Windows 02/09 15:07

2017年01月23日(月)

Top

NECネッツエスアイ、テレワークにも適したオフィスCTIシステムの販売を開始

業務システム 01/23 19:06

2017年01月13日(金)

Top

Windows 10 Insider Previewを試す(第79回) - 久々のPC&モバイル同時更新となるOSビルド15007登場

Windows 01/13 19:33

2017年01月12日(木)

Top

ビジネスチャットツール「チャットワーク」のデスクトップ版に新機能

業務システム 01/12 15:03

2017年01月04日(水)

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Office.com、初のメジャーアップデート

開発/エンジニア 01/04 09:48

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