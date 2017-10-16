「Skype」の最新情報・話題まとめ
2018年12月04日(火)
Skype、音声/ビデオ通話の会話をリアルタイムで字幕表示
ソフト 12/04 14:34
2018年11月21日(水)
Skypeに子猫の絵文字で攻撃可能な脆弱性
セキュリティ 11/21 15:18
2018年02月17日(土)
SnapでLinuxパッケージメンテナンスの負担低減を狙うSkype
開発/エンジニア 02/17 14:38
2018年02月05日(月)
Skype、Linux Snapパッケージで登場
開発/エンジニア 02/05 11:45
2017年11月08日(水)
MS西脇氏に聞く、働き方改革のメリットと実現する方法
業務システム PR 11/08 07:30
2017年10月17日(火)
ソニー、家族のコミュニケーションを助けるロボット「Xperia Hello!」
その他ガジェット 10/17 13:00
2017年10月16日(月)
日立、社外初のサテライトオフィス「@Terrace」披露 - 働き方改革推進
企業動向 10/16 11:30
2017年10月11日(水)
マイクロソフト、10月のセキュリティ更新プログラム - Office 2007は最後
セキュリティ 10/11 17:00
2017年09月26日(火)
新たなFinFisher監視キャンペーンを発見 - ISPレベルで中間者攻撃
セキュリティ 09/26 10:51
2017年08月29日(火)
多様なプログラムで家族をお出迎え!-HPEと日本HPが「Family Day 2017」開催
企業動向 08/29 07:00
2017年08月02日(水)
ブイキューブなど2社、テレビ会議の利用が可能なコミュニケーションブース
業務システム 08/02 10:02
2017年08月01日(火)
Skypeの代替OSSソフトの安定版「Ring 1.0」登場
開発/エンジニア 08/01 11:00
2017年07月12日(水)
FacebookやブラウザをハックするAndroidマルウェア「SpyDealer」に注意
セキュリティ 07/12 18:00
2017年06月07日(水)
ロジクール、中小規模向けビデオ会議システム「Logicool MeetUp」
企業IT 06/07 07:00
2017年05月25日(木)
2017年04月17日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第91回 フレッシュマン諸君に告ぐ、連絡手段の妙
パソコン 04/17 06:00
2017年04月12日(水)
HPE、会議を自動化し働き方改革に貢献する次世代の会議室を開設
情報システム 04/12 14:03
2017年04月09日(日)
ここまで来たリアルタイム会話の多言語翻訳 - 日本語音声に対応した「Skype翻訳」リリース
ソフト 04/09 08:00
2017年04月07日(金)
2017年03月10日(金)
企業内の会議と電話のクラウド化する「Skype for BusinessクラウドPBX」
情報システム 03/10 14:46
2017年03月09日(木)
マイクロソフト、Skype Operations Frameworkパートナー企業6社を発表
企業動向 03/09 18:20
2017年03月07日(火)
Linux向けSkype 5.0ベータ版登場
開発/エンジニア 03/07 10:30
2017年02月27日(月)
信頼されるAIとは - Microsoftの責任者が語る3つの注力分野
ソフト 02/27 23:01
2017年02月16日(木)
自分を振り返ると仕事のスタイルが変わる - Office 365「MyAnalytics」
ソフト 02/16 19:58
2017年02月13日(月)
現場から届けるアジャイル開発 第9回 オフショア開発の進め方
開発/エンジニア 02/13 10:00
2017年02月09日(木)
2017年01月23日(月)
NECネッツエスアイ、テレワークにも適したオフィスCTIシステムの販売を開始
業務システム 01/23 19:06
2017年01月13日(金)
2017年01月12日(木)
ビジネスチャットツール「チャットワーク」のデスクトップ版に新機能
業務システム 01/12 15:03
2017年01月04日(水)
Office.com、初のメジャーアップデート
開発/エンジニア 01/04 09:48
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