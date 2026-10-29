NTTデータ経営研究所は10月29日、戦略的業務などに従事するナレッジワーカー向けに、AIを活用したコンサルティングサービス「SPARK（Strategic Perspectives on AI Research and Knowledge）」を提供開始すると発表した。

その第一弾オファリングとして、AIがビジネス環境の変化を捉えて事業機会・リスクと事業への影響を分析する「AI Foresight & Intelligence」の提供を開始する。

SPARKは3つのオファリングを展開

SPARKでは第一弾として提供する「AI Foresight & Intelligence」の他、「AI-era Knowledge Management」、「Agentic AI Adoption Practice」の計3つのオファリングを展開する。

「AI-era Knowledge Management」は企業内に蓄積された知識・専門性・経験をAIエージェントによって構造化し、業務で再利用できる組織知へと転換するサービス。

「Agentic AI Adoption Practice」では、AIエージェントの活用可能性を見極め、業務プロセスや意思決定のあり方を再設計し、実証・導入・展開を支援する。業務導入後のモニタリングやガバナンスプロセスもAIによって自動化する。

SPARKはの概要図

AI Foresight & Intelligenceの概要

今回リリースする「AI Foresight & Intelligence」は、AIによる継続的なモニタリングと、人による判断を組み合わせ、将来の変化を戦略的な意思決定につなげるモデル。

変化の兆しの発見から意思決定までのプロセスに実行結果やフィードバックを反映した学習ループにより、継続的な改善が図れるという。