Neowinは2026年10月22日(米国時間)、「How to make your mouse cursor disappear when it's idle in Windows 11 - Neowin」において、Windows 11でマウスカーソルを自動的に非表示にする方法を紹介した。

これはMicrosoftのユーティリティ「PowerToys」に搭載された新機能「CursorHide」で、キーボードで文字を入力している間や、ポインターが一定時間動いていない場合にカーソルを自動的に隠すことができる。

Microsoft発表：PowerToys 0.102 is here: new mouse utilities, Command Palette improvements and much more

PowerToysの新機能「CursorHide」とは

コンピュータを操作する際、カーソルを常時表示する機能は通常便利だが、文章を読んだり編集したりする場面では、画面上の文字にカーソルが重なり視認性を損なうことがある。Webサイトやアプリの中には、操作状況に応じてカーソルを自動的に隠すものもある。しかし、すべての環境で同様の機能が提供されているわけではなく、カーソルが表示されたままの場合、画面の端へ手動で移動させる必要がある。

この問題を解決するのがPowerToys 0.102で追加された新機能「CursorHide」だ。文字入力中、あるいはポインターが一定時間操作されなかった場合にカーソルを隠せる。

CursorHideの利点は、必要な操作を行うとカーソルが再表示される点にある。マウスを意図的に動かしたり、ボタンをクリックしたり、スクロールホイールを操作したりすると、ポインターが画面に戻る。小さな偶発的な動きは無視されるため、わずかな入力の揺らぎによってカーソルがすぐに再表示される問題は抑制される。

CursorHideの有効化と設定方法

CursorHideを利用するには、まずMicrosoft StoreまたはPowerToysの公式GitHubページからソフトウェアを入手し、最新版の「v0.102.2933.0」をインストールする。なお、本稿執筆時点では自動更新によるアップデートが動作しない可能性がある。バージョンを確認し、古いままの場合は手動によるアップデートが必要となる。

次にスタートメニューからPowerToysを起動し、「入出力」→「マウスユーティリティ」を開いて「CursorHide」を探し、機能を有効にする。設定画面では、キーボード入力後にカーソルを隠す方法と、ポインターが一定時間動かない場合に隠す方法を選択でき、両方を有効にすることも可能だ。

  • CursorHideの設定画面

    CursorHideの設定画面

操作がない状態を基準にする場合、非表示になるまでの待機時間を1～60秒の範囲で指定できる。初期設定は5秒となっている。有効化後は通常どおり文字入力を続ければ、カーソルの表示を自動的に管理できる。CtrlやShiftなどの修飾キーは非表示のきっかけにならず、ソフトウェアによって生成されたキーボード入力も無視される。

ただし、制限もある。独自のカーソルを描画するアプリに対しては効果がなく、CursorHideを有効にしてもカーソルが残る可能性がある。PowerToysのCursorHideは、文字の閲覧や編集時にカーソルが邪魔になる問題を軽減するための機能だが、すべてのアプリで非表示を保証するものではない。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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