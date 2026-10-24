Microsoftは、Meet the new Photos app on Windows 11において、Windows 11のフォトアプリが、iPhoneで撮影した写真に使われるHEIC形式の画像ファイルに標準対応すると発表した。

今後は追加の拡張機能なしで閲覧、編集、保存が可能になる。利用者にとって実用的な改善の導入で、実質有償の「HEIF画像表示オプション」や、その他のコーデックをインストールする必要がなくなる。

Windows 11でiPhoneの写真を簡単に編集可能に 出典：Microsoft

追加の拡張機能が不要に、HEIC画像をそのまま編集可能

HEICは、iPhoneで撮影した写真の保存形式として広く使われている画像フォーマットだ。iPhoneで撮影した写真をWindows搭載パソコンに移して利用する場合、従来はMicrosoft StoreからHEIF画像に対応した拡張機能を導入するよう求められ、関連する拡張機能を含めると有償でのサポートとなっていた。

このため、HEIC画像を扱うには、必要に応じてMicrosoft Storeから拡張機能を導入するなどの対応が求められていた。

NeowinがWindows 11上で新しいフォトアプリを試したところ、拡張機能の追加を求められることなく、HEIC画像を開いてすぐに編集できたという。本稿執筆時点で、HEICを追加のダウンロードなしで扱えるようになった技術的な仕組みは明らかになっていない。必要な機能がフォトアプリ自体に組み込まれたのか、それともWindowsの別の機能によって実現されたのかは不明だ。

新しいフォトアプリは、Windows Insider向けに展開が開始された。公式発表によると正式リリースは年内を見込んでおり、すべてのWindows 11ユーザーに提供する予定とのこと。Microsoftは現在、フィードバックHubを通じてユーザーからの意見を募集している。