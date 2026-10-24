Microsoftは、Meet the new Photos app on Windows 11において、Windows 11のフォトアプリが、iPhoneで撮影した写真に使われるHEIC形式の画像ファイルに標準対応すると発表した。

今後は追加の拡張機能なしで閲覧、編集、保存が可能になる。利用者にとって実用的な改善の導入で、実質有償の「HEIF画像表示オプション」や、その他のコーデックをインストールする必要がなくなる。

  • Windows 11でiPhoneの写真を簡単に編集可能に　出典：Microsoft

    Windows 11でiPhoneの写真を簡単に編集可能に　出典：Microsoft

追加の拡張機能が不要に、HEIC画像をそのまま編集可能

HEICは、iPhoneで撮影した写真の保存形式として広く使われている画像フォーマットだ。iPhoneで撮影した写真をWindows搭載パソコンに移して利用する場合、従来はMicrosoft StoreからHEIF画像に対応した拡張機能を導入するよう求められ、関連する拡張機能を含めると有償でのサポートとなっていた。

このため、HEIC画像を扱うには、必要に応じてMicrosoft Storeから拡張機能を導入するなどの対応が求められていた。

NeowinがWindows 11上で新しいフォトアプリを試したところ、拡張機能の追加を求められることなく、HEIC画像を開いてすぐに編集できたという。本稿執筆時点で、HEICを追加のダウンロードなしで扱えるようになった技術的な仕組みは明らかになっていない。必要な機能がフォトアプリ自体に組み込まれたのか、それともWindowsの別の機能によって実現されたのかは不明だ。

新しいフォトアプリは、Windows Insider向けに展開が開始された。公式発表によると正式リリースは年内を見込んでおり、すべてのWindows 11ユーザーに提供する予定とのこと。Microsoftは現在、フィードバックHubを通じてユーザーからの意見を募集している。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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