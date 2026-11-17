JIRAN JAPANは11月2日、法人向けエンドポイントセキュリティ「EXOセキュリティ」を10月31日にアップデートしたと発表した。管理者ページのログイン認証にOTP認証とPIN認証を追加し、管理者アカウントとユーザーアカウントも1つの体系に統合した。Web保護やデバイス制御にはmacOS向けの機能改善も含まれており、Macを含む企業の端末環境において、セキュリティ管理と日々の運用の両面に関わる変更となる。

管理者ページのログイン認証を強化

エンドポイントセキュリティの管理画面では、社内端末のセキュリティポリシー設定や例外承認などをまとめて扱う。

今回のアップデートでは、管理者ページへのログイン時に、従来のメール認証に加えてOTP認証とPIN認証を選べるようになった。組織の運用方針に応じて認証方式を選択でき、管理者アカウントのセキュリティ強化につなげる。

あわせて、管理者アカウントとユーザーアカウントを1つのアカウント体系に統合。パスワードの生成・変更ルールやログイン制限、アカウントロックの解除方法なども設定できるようになった。

Web保護とデバイス制御を改善、Mac向けに誤検知報告と例外設定

Web保護・Webフィルタリング機能では、ログを「警告」「警告違反」「遮断」の3種類に分けて確認できるようになった。Webフィルタリング履歴から直接、許可設定を行うことも可能だ。

Webサイトアクセス遮断履歴の画面。「警告」「警告違反」「遮断」の種類で絞り込める

Webフィルタリング履歴の画面。制御タイプによる絞り込みや、履歴からの許可設定に対応

macOSでは、Web保護によって遮断されたWebサイトについて、誤検知の報告と再審査の依頼ができるようになった。

デバイス制御では、USBテザリング、USB LANアダプター、有線LANアダプターを個別に制御できるようになった。macOSではさらに、Bluetooth、無線LAN、USBテザリングの各カテゴリに個別の例外設定を行える。

デバイス制御のカテゴリ設定画面。USBテザリング、USB LANアダプター、有線LANアダプターなどを個別に制御できる

アプリケーション制御やファイル持ち出し対策も強化

アプリケーション制御ポリシーにはAIカテゴリが追加された。また、Webブラウザでファイルの持ち出しを遮断した際に、ブラウザ内蔵のPDFビューアーでの閲覧も制限できるようになった。

アプリケーション制御のカテゴリ設定画面。「AI」が制御対象カテゴリに追加された

ファイル暗号化機能では、拡張子ごとに暗号化アイコンを区別して表示するよう改善した。個人情報・機密データ保護のキーワード登録ルールは管理者ページとユーザーページで統一し、空白を含むキーワードも登録できるようになった。

端末の状態把握やエージェント管理も効率化

端末管理の面では、PC脆弱性チェックでOSのバージョンを確認できるようになったほか、ハードウェア状況でOSのバージョンとMACアドレスを確認できるようになった。アンチマルウェアの検査履歴では、スキャンの種類を区別して確認できる。

管理者によるエージェントのアカウントの遠隔変更にも対応し、エージェントのバージョンや最新アップデートの適用状況も確認できるようになった。また、設定した期間以上アクセスがないPCについて、毎日午前8時に通知メールを受け取れる機能を追加した。

さらに、承認リクエストメールの承認・却下、セキュリティ通知メールの例外処理、配信停止の各操作には確認ステップを設け、誤操作の防止を図る。各機能の詳細は同社のアップデート情報ページで案内している。

情シス不在の中小企業でも導入しやすい一体型製品

EXOセキュリティは、IT資産管理、アンチウイルス対策、情報漏洩対策を一括して行える法人向けエンドポイントセキュリティ製品だ。同社によると、情報システム管理者がいない中小企業でも導入・管理・操作しやすい管理者機能を備えており、管理者の負担軽減を図っている。無料トライアルも提供している。

今回のアップデートでは、管理者アカウントの認証強化に加え、Mac向けにWeb保護の誤検知報告や、Bluetooth・無線LANなどの例外設定が追加された。Macを含む企業の端末環境において、セキュリティポリシーの運用と管理者による状況把握の両面を支援する内容となっている。