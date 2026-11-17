MacBook Neoの登場により、Macにビジネス向けノートPCとしての新たな選択肢が加わりました。本連載では、MacBook Neoが業務用PCとしてどの程度の実力を備えているのかを検証するため、Surface Laptop 7、ThinkPad L13 Gen 6との比較を行っています。

第4回では、ベンチマークや画像・動画の書き出し、AIによる音声テキスト化を通して、負荷の高い作業での処理性能を比較しました。第5回となる今回は、動画再生時とスリープ時のバッテリ消費に加え、バッテリ駆動時のパフォーマンス、高負荷時の発熱とファン音について検証します。

検証結果サマリー

本記事での比較機種

MacBook Neo：A18 Pro、8GBメモリ、512GB SSD

Surface Laptop 7：Snapdragon X、16GBメモリ、256GB SSD

ThinkPad L13 Gen 6：Core Ultra 5 225U、16GBメモリ、256GB SSD

※各機種の詳細なスペックは第1回を参照してください。

検証項目1：動画再生時のバッテリ消費

まずは、動画を連続再生した際のバッテリ消費を比較しました。

メーカー公称値によれば、MacBook Neoが最大16時間のビデオストリーミング、13.8インチのSurface Laptop 7が最大20時間のローカル動画再生、ThinkPad L13が構成によってローカル動画再生で最大22.5時間となっています。ただし各社で測定条件が異なるため、単純比較はできません。

そこで今回は、各機種を満充電にした状態で、WebブラウザからPrime Videoの映画を全画面で3時間再生しました。音声はミュート、画面の明るさは最大とし、電源設定は各マシンのデフォルトのままとしています。

3時間後のバッテリ残量は、MacBook Neoが79％、Surface Laptop 7が78％、ThinkPad L13が64％でした。MacBook NeoとSurface Laptop 7の差は1％にとどまりましたが、ThinkPad L13は36％を消費し、ほかの2機種よりも減りが大きい結果となりました。この差が生じた理由としては、チップのエネルギー効率のほか、バッテリ容量、ディスプレイ、OSやWebブラウザの電力管理など、複数の要因が考えられます。

MacBook Neoの公称バッテリ駆動時間は、測定条件が異なるため単純比較はできないものの、数値だけを見ればほかの2機種より控えめです。しかし、今回設定した条件での3時間の動画再生テストでは、3機種の中でもっとも高いバッテリ残量を維持しました。

WebブラウザでPrime Videoの映画を3時間再生したあとのバッテリ残量。満充電から再生を開始し、全画面表示、ミュート、画面輝度最大、電源設定はデフォルトとしました。

検証項目2：スリープ時のバッテリ消費

続いて、各機種を満充電の状態でスリープさせ、12時間後のバッテリ残量を確認しました。結果は、MacBook Neoが100％、Surface Laptop 7が97％、ThinkPad L13が95％でした。

MacBook Neoは、少なくとも今回の表示上はバッテリ残量が減っていません。Windows PC 2機種との差には、スリープ中の処理や、OS・ファームウェア・接続機能などの電力管理の違いが影響した可能性があります。

12時間という限られた条件での結果であり、より長く放置した場合に同じ傾向が続くとは限りません。それでも、半日程度の移動時や、退勤から翌朝までスリープさせるような日常的な使い方であれば、MacBook Neoはバッテリ残量をほぼ気にすることがないといえるでしょう。

満充電の状態でスリープさせ、12時間後のバッテリ残量を比較しました。

補足検証：バッテリ駆動時のパフォーマンス

あわせて、電源接続時とバッテリ駆動時で、処理性能がどの程度変化するかも確認しました。第4回で行った検証と同じ「DaVinci Resolve」での動画の書き出しをバッテリ駆動状態で行い、電源接続時との所要時間の違いを比較しました。

電源設定は各機種のデフォルトとしました。MacBook Neoはエネルギーモードを「自動」に設定しています。Windows PCはマシンによりデフォルト設定が異なり、Surface Laptop 7は「推奨」、ThinkPad L13は「最適な電力効率」となっています。

MacBook Neoは、電源接続時の平均2分01秒に対し、バッテリ駆動時は1分59秒でした。電源接続時よりもわずかに短い時間で処理を終えていますが、これは測定誤差の範囲内と考えられます。今回のテスト内容において、電源の有無による目立った性能低下は見られませんでした。

一方、Surface Laptop 7は2分42秒から3分04秒へ（22秒増）、ThinkPad L13は2分48秒から3分35秒へ（47秒増）と、それぞれ処理時間が延びました。デフォルト設定のWindows PC 2機種は、今回のテスト内容でもバッテリ駆動時にパフォーマンスを抑制したことがわかります。

なお、これらはあくまで初期設定（デフォルト）下での検証結果であり、この結果のみをもってマシンの優劣を比較するものではない点にご留意ください。

DaVinci Resolveで約2分の1080p動画をMP4／H.264形式で書き出し、電源接続時とバッテリ駆動時の所要時間を比較しました。電源設定は各機種のデフォルトです。

検証項目3：高負荷時の表面温度

長時間PCを使用するうえでは、処理速度だけでなく、本体の発熱も快適性を左右します。そこで、Webブラウザ上で動作するベンチマーク「SilverBench」で、CPUに負荷をかけ続ける「Stress Test」を10分間実行し、キーボード側の6カ所で表面温度を測定しました。テストはいずれも電源に接続した状態で行っています。

負荷をかけたあとの最高温度は、MacBook Neoが34.6℃、Surface Laptop 7が37.2℃、ThinkPad L13が47.2℃でした。MacBook Neoは測定前の27.6℃から7.0℃上昇したものの、3機種の中ではもっとも低い温度に収まっています。

温度が上がりやすい位置は、3機種ともキーボードの上側でした。これはCPUなどチップの配置に起因するものと考えられます。作業中に手のひらが触れるパームレスト周辺は上側に比べて温度上昇が緩やかですが、Windows PC 2機種に関してはこの部分もしっかりと発熱を体感できるレベルでした。

SilverBenchのStress Testを10分間実行したあとの本体表面温度（MacBook Neo）。キーボード側の6カ所を測定しています。

同じ条件で測定したSurface Laptop 7の表面温度。

同じ条件で測定したThinkPad L13 Gen 6の表面温度。

検証項目4：高負荷時の動作音

最後に、同じSilverBenchのStress Testを5分間実行し、動作音がもっとも大きく聞こえる位置で音量を測定しました。

MacBook Neoは処理前の37dBに対して処理後は38dBで、変化は1dBにとどまりました。MacBook Neoはファンレス設計のため、冷却ファンの回転音は発生しません。今回の1dBの差は、空間自体の環境音（暗騒音）や測定誤差の範囲と考えられます。

一方、Surface Laptop 7は38dBから51dB、ThinkPad L13は38dBから48dBに上昇しました。どちらも、MacBook Neoとは異なりファンを内蔵している製品です。オフィスでは周囲の音に紛れる可能性がありますが、1人で静かな部屋で作業している場合はわかるレベルでした。音に敏感な人にとって、MacBook Neoの静音性はアドバンテージになるでしょう。

SilverBenchのStress Testを5分間実行し、処理前後の動作音を比較しました。もっとも音が大きく聞こえる位置にマイクを近づけて測定しています。暗騒音は37〜38dB程度でした。

省電力性と静音性が業務中の快適さにつながる

今回の検証から、MacBook Neoはバッテリ消費を抑えつつ、電源に接続していない状態でもパフォーマンスをしっかり維持できることが明らかになりました。作業内容にもよりますが、日中の外出や日帰り出張程度であれば、ACアダプタを持ち歩かなくても十分運用できるバッテリ性能を備えています。

また、高負荷時でも表面温度が低く抑えられ、ファンレス設計により動作音がほぼ変化しない点も、日々の作業負担を軽減する重要な要素です。スペック数値には現れにくい部分ですが、熱や音によるストレスが少ないことは、長時間のデスクワークにおいて大きな価値を持ちます。

これまで5回にわたって、MacBook Neoの性能を多角的に比較検証してきました。一連の検証結果を踏まえると、MacBook Neoは単に低価格なMacというだけではない実像が浮き彫りになります。起動の速さやファイルコピーをはじめとするOSの基本動作はきわめて軽快で、Microsoft OfficeやGoogle Workspaceを中心としたビジネスアプリも快適に動作します。さらに、高負荷な作業においても、より高価格帯のWindows PCに引けを取らないパフォーマンスを発揮することが確認できました。

加えて今回の検証により、長時間の持ち運びに耐えうるバッテリ性能と、低発熱・高静音性による快適な作業環境も期待できます。

ビジネスPCとしての選択肢を考えたとき、MacBook Neoは非常に幅広い業種・職種において、実用ニーズを十分に満たす有力な1台といえるでしょう。