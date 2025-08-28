インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月28日、法人向け端末販売サービス「IIJモバイルサプライサービス」において、富士ソフト製のモバイルルーター「FS045W」と同機用の「充電／LANステーション」の販売を開始した。価格は「FS045W」が19,800円、「充電／LANステーション」が6,050円。

今回提供が始まった「FS045W」は、eSIMに対応したSIMロックフリーの4Gモバイルルーター。nanoSIMとeSIMのデュアルSIM構成に対応し、eSIMには最大3つのプロファイルを登録できる。用途に応じて回線を切り替えられるほか、通信障害時のバックアップ回線確保にも活用できるとしている。

主要な4G周波数帯に対応し、欧州のCEマーク認証や北米のFCC認証を取得しているため、海外の幅広い地域で利用可能。さらに、バッテリーを取り外し電源ケーブルのみで稼働させることができ、長時間の連続運用にも適しているという。

「充電／LANステーション」は「FS045W」に加え、すでにIIJモバイルサプライサービスで提供されている「FS050W」にも対応する専用クレードル。LANポート（RJ45）を備え、デスクトップPCなどWi-Fi非対応機器とも接続できるほか、卓上利用だけでなく壁掛け用ホルダーとしても使用可能だ。

「FS045W」の主な仕様は下記のとおり。