インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月28日、法人向け端末販売サービス「IIJモバイルサプライサービス」において、富士ソフト製のモバイルルーター「FS045W」と同機用の「充電／LANステーション」の販売を開始した。価格は「FS045W」が19,800円、「充電／LANステーション」が6,050円。
今回提供が始まった「FS045W」は、eSIMに対応したSIMロックフリーの4Gモバイルルーター。nanoSIMとeSIMのデュアルSIM構成に対応し、eSIMには最大3つのプロファイルを登録できる。用途に応じて回線を切り替えられるほか、通信障害時のバックアップ回線確保にも活用できるとしている。
主要な4G周波数帯に対応し、欧州のCEマーク認証や北米のFCC認証を取得しているため、海外の幅広い地域で利用可能。さらに、バッテリーを取り外し電源ケーブルのみで稼働させることができ、長時間の連続運用にも適しているという。
「充電／LANステーション」は「FS045W」に加え、すでにIIJモバイルサプライサービスで提供されている「FS050W」にも対応する専用クレードル。LANポート（RJ45）を備え、デスクトップPCなどWi-Fi非対応機器とも接続できるほか、卓上利用だけでなく壁掛け用ホルダーとしても使用可能だ。
「FS045W」の主な仕様は下記のとおり。
- 本体サイズ：W74×D19.6×H74mm
- 重量：約135g（バッテリー装着時）
- バッテリー容量：3,030mAh
- 連続通信時間：最大約20時間（4G利用時）
- 対応バンド 4G：B1／B2／B3／B4／B5／B8／B11／B12／B17／B18／B19／B21／B26／B28／B39（sXGP）／B41（地域BWA）、3G：B1／B2／B4／B5／B6／B8
- 最大通信速度：受信150Mbps／送信50Mbps（4G）、受信42Mbps／送信5.76Mbps（3G）
- Wi-Fi：IEEE 802.11 a／b／g／n／ac（最大15台同時接続）
- セキュリティ：WPA-PSK／WPA2-PSK／WPA3-SAE
- インタフェース**：USB Type-C（USB-PD対応）
- 対応サービス：はIIJモバイルサービス／タイプI／タイプD／タイプK