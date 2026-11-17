AYUMI BIONICSは11月17日、東京海上日動火災保険と連携し、安全管理AI「AYUMI Scan」を東京海上日動の法人顧客向けソリューションとして展開すると発表した。従業員の筋力やバランス能力、柔軟性などをAIで測定し、個人と組織の労働災害リスクの評価や、測定結果に応じた改善を支援する。

スマホやタブレットで心身機能を測定

AYUMI Scanは、スマートフォンやタブレットのカメラで撮影した動作をAIで解析し、従業員の筋力やバランス能力、認知機能などを測定・数値化するシステムである。従来は専門的な測定機器や人による評価を必要としていた心身機能の把握を、身近なデバイスで行える。これにより、企業による継続的な測定と、データに基づく安全管理を支援する。

従業員は測定結果を通じて、自身の心身機能の状態や変化を確認できる。また、部署や事業所などの組織単位でデータを分析し、労災リスクの傾向や対策の優先順位を検討する際の判断材料を提供する。測定結果に応じた運動やトレーニングも提案し、日常的な運動習慣や行動の改善を後押しする。

労災リスクの把握から予防対策まで支援

今回の連携では、東京海上日動が保険引受データなどを通じて把握した、労働災害リスクの高い法人顧客に対し、AYUMI Scanを活用した予防対策を提案する。

東京海上日動が持つリスク分析の知見や法人顧客との接点に、AYUMI BIONICSのAI動作解析・心身機能測定技術を組み合わせる。これにより、労働災害リスクの把握から具体的な予防対策の実施までを支援し、事故が発生する前の予防的な安全管理の普及を目指す。

2026年4月に施行された改正労働安全衛生法では、高年齢労働者の体力の把握や、その特性に配慮した作業環境の改善など、労働災害の防止に必要な措置を講じることが事業者の努力義務に位置付けられた。両社は今回の取り組みを通じて、高年齢労働者の労災防止をはじめとする企業の安全衛生対策を支援する。

AYUMI BIONICSは今後、従業員の心身機能とその経時的な変化、作業環境、企業が蓄積してきた安全管理の知見などを統合的に分析する「安全管理AIエージェント」への発展を目指す。これにより、個人の特性や状態、業務内容に応じてリスクを把握し、適切な予防対策を提案する「個別最適化された予防型安全管理」を実現したいとしている。