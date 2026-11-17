「ROI」（Return on Investment）は、投じた費用に対してどれだけの経済的なリターン（利益や効果）が得られたかを示す指標のこと。企業へのMac導入や更新の際、IT投資の費用対効果を経営層や社内に説明する際に用いられます。

ROIは、企業のMac導入や社内説明の場面で使われる

ROIは、おもに導入や社内説明の際に使われます。

導入フェーズ

業務用端末の更新や新規導入の検討時に、Windowsを継続するか、それともMacを導入するかの判断材料になる

社内説明フェーズ

導入検討にあたり、経営層への提案や稟議書の作成時に「いくら費用を投じて、何がどれだけ返ってくるか」を1つの数字で示すために使う

ROIは％で算出、プラスであれば投資額を上回る効果が出ている

日本語では「投資利益率」などと呼ばれるROIは「（効果額－投資額）÷投資額×100」の計算式で求められ、単位は％で表します。たとえば、投資500万円に対して650万円の効果が出ていれば、ROIは30％となります。ROIがプラスであれば投資額を上回る効果が出ていると判断でき、数値が高いほど投資効率がよいことを示します。

通常は、導入端末の想定利用年数に合わせ、3年間や4年間など期間を区切って算出します。投資がどれぐらいの期間で回収できるか（初期投資額÷年間純効果額）も合わせて見ると判断しやすくなります。

投資額は、端末やソフトウエアの費用だけではない

ROIの投資額は、端末本体の購入費だけではなく、MDMやセキュリティ製品の費用、導入や研修、運用にかかる一時的なコストも含めます。

ROIとよく並べて語られる「TCO」（Total Cost of Ownership、総所有コスト）は、保守費用など運用にかかる継続的なコストも加えた指標となります。コストの総額を見たい場合にはTCOを、かけた投資に対してどれだけ返ってきたかを見たい場合はROIを用います。

効果額は、金額換算できるものとできないものに分ける

効果額は、端末導入によって得られるコストの削減額や導入後に現れた効果を金額に換算して算出します。キッティングの工数削減や、従業員の作業時間の削減や生産性の向上、電気代の削減、従業員の満足度の変化、セキュリティリスクの低減などの効果をもとにします。金額にしづらい効果は、定性的な効果として別にまとめるとよいでしょう。

Macは残存価値や比較期間の扱いがWindows機と異なる

Macは、数年後の下取り価格や売却価格が比較的高い傾向があります。ROIの効果側に残存価値を含めるかどうかで数字が変わってきます。

また、Macは端末の想定利用年数を4～5年と長めに取るケースが多く、比較期間を3年で切るとMacのほうが実際よりも低く出やすい傾向があります。Windows機と想定利用年数をそろえるか、年あたりのコストに換算して比較する必要があります。

Macは、自動デバイス登録とMDMによるゼロタッチ展開で、キッティング工数が下がる点もポイントの1つ。効果額の工数削減として計上できます。