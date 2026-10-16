2026年10月13日～16日、幕張メッセでデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2026」が開催されている。今年のテーマは「Transformation -企業が、産業が、そして社会が変わる-」。会場では、AIやロボティクスなどの先端技術を活用した、さまざまな製品やサービスが紹介されている。

そんな中、一風変わった体験型展示を行っていたのが、電通グループ横断のクリエイティブR&D組織「Dentsu Lab Tokyo」のブースだ。

2回目の出展となる今回は「Playful Transformation」をテーマに、テクノロジーを活用して新たな感覚やコミュニケーションを生み出す研究成果を紹介した。その一つが、言葉から触り心地を生成するAIシステム「FANTOUCHIE」だ。

Dentsu Lab Tokyoのブース

言葉から触り心地を生成するAI「FANTOUCHIE」の仕組み

一般的な生成AIは、入力した文章をもとに画像や音声、動画などを生成する。一方で、FANTOUCHIEが生成するのは、人が触れたときに感じる「触覚」である。

例えば、「ペガサスの羽」という言葉を入力すると、実在しないペガサスの羽に触れたらどのような感覚がするのかをAIが生成する。入力されたテキストをもとに触覚フィードバックを生成し、振動スピーカーを通じて出力する仕組みだ。

この技術を実現するために、開発チームが取り組んだのが、さまざまな素材の触り心地をデータ化することだった。

開発過程では、ピエゾセンサを搭載した爪型のデバイスを製作。実際の素材に触れた際の振動を音として収集し、それぞれの触感を表すオノマトペと結び付けることで、独自のデータセットを構築した。

開発チームは、収集した振動データと「ザラザラ」「ツルツル」といったオノマトペの関係を学習させ、触覚生成モデルを開発。テキストを入力するだけで、対応する触覚フィードバックを生成する仕組みを実現したという。

FANTOUCHIEが特徴的なのは、既存の物体の触り心地を再現するだけでなく、言葉を手掛かりに、架空の物体の触感まで生成できる点だ。

今回の展示では「ペガサスの羽」のほかにも、「ドラゴンの鱗」「月の砂」「クラーケンの触手」「魔法のランプ」などが用意されており、体験者は触ってみたいものを選び、その手触りを体験していた。

筆者が体験したのは「クラーケンの触手」だ。触覚の生成には「ぬるぬる」「ねばねば」「ふかふか」「ぬめぬめ」の4種類の感覚が用いられている。

実際に触ってみると、タコ独特のぬめりを思わせる感触があり、手を動かすと吸盤が指に吸い付くような感覚も味わえた。さらに、肉厚な触手を思わせる、少しふかふかとした感触もあり、これまでにない不思議な体験だった。