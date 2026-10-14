キンドリルジャパン、トヨタシステムズ、トヨタファイナンスは10月14日、エージェンティックAIを活用して、トヨタファイナンスのITサービス運用を高度化すると発表した。インフラ設計や変更管理、システム変更時の影響分析にAIエージェントを導入し、業務の効率化や品質の標準化を図る。

キンドリルジャパンとトヨタシステムズは、「キンドリル エージェンティックAI フレームワーク」を適用し、トヨタファイナンスのIT運用全体にAIネイティブなワークフローを実装する。

顧客固有の運用ルールを学習したAIエージェントを開発

IT変更管理では、トヨタファイナンスのIT環境やランブック、運用スケジュールなど、同社固有のルールや知見に基づくAIエージェントを開発する。AIエージェントが変更内容の不整合や潜在的なリスクを特定し、レビュー業務の効率化と品質の標準化を支援する。

また、システム変更時の影響分析にもAIエージェントを活用し、意思決定までの時間と技術者の作業負荷を削減する。企業ガバナンスに準拠したインフラサービスを維持しながら、変化するビジネスニーズへの対応力を高める狙いだ。

トヨタファイナンスは、エージェンティックAIを本番環境で利用することで、事業継続性の強化やエンジニアリングの生産性向上にもつなげる。

変更影響分析を効率化、ITライフサイクル全体へ拡大

今後3社は、エージェンティックAIの適用範囲をITインフラのライフサイクル全体へ拡大し、ITサービスプロセスをさらに変革する計画だ。人の専門知識とAIエージェントを組み合わせ、IT運用の継続的な改善を進める。

トヨタシステムズは、現場の知見とデジタル技術を融合した「人を中心とするエージェンティックAI」の適用を目指すとしている。キンドリルジャパンは、ガバナンスと運用レジリエンスを維持しながら、エンタープライズAIの本番展開を支援する方針を示した。