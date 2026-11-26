Googleは11月24日（現地時間）、Built for trust and control: New AI agent protections and developer tools in Google Workspaceにおいて、Google WorkspaceにおけるAIエージェントの管理・セキュリティ機能の強化を発表した。

外部のAIエージェントによる社外へのメール送信やGoogleドライブの共有権限の変更などについて、ユーザーに事前承認を求める仕組みを導入する。また、2027年2月1日から、AIエージェントによる従来のREST APIへの直接アクセスを制限する。

AIエージェントによる重要な操作に事前承認

AIエージェントの普及に伴い、企業ではメールや文書の検索・要約に加え、メールの送信やファイルの共有といった業務の自動化が進むと見込まれている。一方、AIエージェントがユーザーの意図しない操作を実行したり、管理者が把握しないまま機密情報を外部に移したりするリスクも生じている。

Googleは、従来のAPIやアクセス管理の仕組みは予測可能な動作をするソフトウェアを前提に設計されており、自律的に動作するAIエージェントに対応するには新たな保護対策が必要と指摘。

今回導入する仕組みでは、企業のIT管理者が設定したポリシーに基づき、外部AIエージェントが実行しようとする操作についてユーザーに確認を求める。

メールの下書きの作成などの日常的な作業は自動化しつつ、以下のような影響の大きい操作については、ユーザーが内容を確認した上で実行を許可できるようにする。

Gmailによる社外へのメール送信

Googleドライブの共有権限の変更

データの一括編集

外部AIエージェントの操作には、既存のデータ損失防止（DLP）ルールも適用される。また、AIエージェントによる操作やユーザーの承認は監査ログに記録される。

MCPサーバとCLIを一般提供、2027年2月からAPIへの直接アクセスを制限

Googleは同日、管理者・開発者向けの公式ブログで、AIエージェントとGoogle Workspaceを接続するための「Workspace MCPサーバ」と「Workspace CLI（コマンドラインインタフェース）」の一般提供も開始した。

MCP（Model Context Protocol）は、AIと外部のデータソースやツールを接続するためのオープンな標準規格。Workspace MCPサーバを用いることで、クラウドやWeb上で動作するAIエージェントから、Gmail、Googleドライブ、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライド、Googleカレンダー、Google Chat、Google ToDoリストなどにアクセスできる。

一方、Workspace CLIは、ローカル環境で動作するAIエージェントや業務自動化ツールなどでの利用を想定している。

いずれもGoogleが管理する接続経路であり、組織のアクセス権限やセキュリティポリシーに基づいてAIエージェントの操作を制御する。

Googleは、AIツールに関する追加規約「Workspace AI Tools Addendum」を公開した。同規約に基づき、AIエージェントなどがGoogle Workspaceのデータにアクセスする際には、REST APIを直接呼び出すのではなく、MCPを利用することを義務付ける。2027年2月1日から技術的な制限を開始する予定だ。

：Google Workspace MCPサーバーを介したユーザー承認の処理フロー（出典：Google）

今回の接続制限はAIエージェントなどを対象としたものであり、従来型のアプリケーションによるREST APIの利用が廃止されるわけではない。

また、外部AIエージェントには専用のOAuthクライアントIDの利用を求め、従来型のアプリケーションと区別する。AIエージェントに付与する権限は必要最小限とし、利用上限も設ける。

新たなAPIの利用体系では、無料で利用できる「Standard tier」と、より高い利用上限を設定できる「Scaled tier」を用意する。2027年4月1日から、Gmail、Googleドライブ、GoogleカレンダーのAPIおよびWorkspace MCPサーバに対し、Scaled tierの課金を開始する予定だ。

管理コンソールでAIエージェントを一元管理

Google Workspaceの管理者は、管理コンソールから外部AIエージェントのアクセス権限の管理、事前承認に関するルールの設定、操作履歴の監査、アクセス権の取り消しなどを行える。

管理者は管理コンソールの「セキュリティ」から「APIの制御」にアクセスすることで、これらの機能を利用できる。

今後は、ユーザー自身がAIエージェントの操作履歴を確認し、メールや文書へのアクセス権を取り消す機能も追加する予定だ。特定のメールやGoogleドライブのファイル、フォルダへの外部AIエージェントのアクセスを制限する機能も提供する計画という。

さらに、新たな追加規約では、外部のAIツールなどによるデータの取り扱いについても規定している。取得したデータをAIモデルの学習に利用することや、アクセス権の取り消し後もデータを保持することなどを禁止する。

今回発表したMCPサーバ、CLI、管理コンソールの新機能などは、すべてのGoogle Workspaceの顧客および開発者を対象に、11月24日から約2週間かけて順次提供する。

企業のIT管理者が確認しておきたいポイント

AIエージェントが業務システムやクラウドサービスに接続する機会が増える中、企業には、従業員が利用するAIツールだけでなく、AIエージェントに付与されている権限や実行可能な操作を把握することが求められる。

今回のGoogleの発表を踏まえると、Google Workspaceを利用する企業のIT管理者は、以下の点を確認しておくとよいだろう。

社内で利用されているAIエージェントと接続先のサービスを把握する

AIエージェントに付与しているアクセス権限が必要最小限となっているか確認する

社外へのメール送信やファイル共有など、事前承認を必要とする操作を整理する

AIエージェントの操作履歴を監査する体制と、問題発生時にアクセス権を取り消す手順を整備する

既存のAIエージェントについて、新たな接続方式への移行状況を確認する

外部AIサービスのデータ利用・保存・削除に関するポリシーを確認する

特に、REST APIを利用してGoogle Workspaceと連携するAIエージェントを導入している企業では、2027年2月1日の技術的な制限の開始に向け、自社のシステム開発部門やサービス提供事業者に対応状況を確認しておく必要があるだろう。