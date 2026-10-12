Microsoftは10月7日(米国時間)、公式ブログ「From searching to doing: Building a faster, more streamlined Windows Search」において、Windows 11向けに新しいWindows Searchのプレビュー提供を開始したと発表した。

新しいWindows Searchは、従来の検索機能を刷新し、検索結果からWindowsの設定変更などを直接実行できるようにしたもの。検索画面から別のアプリや設定画面に移動することなく、さまざまな操作を完了できることが特徴となっている。

  • 新しいWindows Searchの外観　出典：Microsoft

    新しいWindows Searchの外観　出典：Microsoft

検索結果からWindowsの設定を直接変更、検索速度や操作性も改善

新しいWindows Searchは、Windowsのユーザーインタフェース開発技術「WinUI 3」を基盤として構築されている。Microsoftによると、初期テストではパフォーマンスやメモリ使用量が大幅に改善されたという。

画面デザインも刷新され、従来の検索画面にあった右側の大きなプレビュー領域を見直し、検索結果を1つのリストに集約した。これにより、アプリやファイル、設定などの検索結果を確認しやすくしている。また、タイプミスや同義語を含む検索への対応も改善されている。

大きな特徴となるのが、検索結果から直接操作を実行できる「インラインアクション」の導入だ。たとえば、「switch to dark mode」と入力するとダークモードへの切り替え、「turn on Bluetooth」ではBluetoothの有効化が可能になる。

このほか、画面の明るさ調整やミュート、複数のウィンドウの配置などにも対応する。従来のように設定画面を開いて目的の項目を探す必要がなくなり、検索画面から操作を完了できる。

Microsoftは今後、検索結果にファイルの詳細情報やプレビューを表示する機能、Web検索の回答を検索画面内に表示する機能なども追加する予定だ。

Copilot統合も計画、年内に一部市場で提供開始へ

Microsoftは、新しいWindows SearchとCopilotの統合も計画している。

同社が公開した「Building Windows for hybrid intelligence」によると、タスクバーの検索画面からCopilotを利用できるオプションを追加する予定だ。検索画面内で質問への回答を確認できるほか、より詳しい対話が必要な場合にはCopilotアプリに移動できるようになる。

Copilotとの統合はユーザーが選択して有効化する方式となり、2026年内に一部の市場から段階的に提供を開始する計画だ。

新しいWindows Search自体は、10月7日からWindows Insider ProgramのExperimentalチャネルで段階的に提供が始まっている。対象となるのはWindows 11 Insider Preview Build 26340.9616などで、初期リリースの対応言語は英語のみ。

また、今回のプレビューではタスクバーからの検索が対象となり、スタートメニューからの検索には従来のWindows Searchが引き続き使用される。Microsoftは2027年に向けて、スタートメニューへの新しい検索機能の導入も進める方針を示している。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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