Microsoftは10月7日(米国時間)、公式ブログ「From searching to doing: Building a faster, more streamlined Windows Search」において、Windows 11向けに新しいWindows Searchのプレビュー提供を開始したと発表した。

新しいWindows Searchは、従来の検索機能を刷新し、検索結果からWindowsの設定変更などを直接実行できるようにしたもの。検索画面から別のアプリや設定画面に移動することなく、さまざまな操作を完了できることが特徴となっている。

新しいWindows Searchの外観 出典：Microsoft

検索結果からWindowsの設定を直接変更、検索速度や操作性も改善

新しいWindows Searchは、Windowsのユーザーインタフェース開発技術「WinUI 3」を基盤として構築されている。Microsoftによると、初期テストではパフォーマンスやメモリ使用量が大幅に改善されたという。

画面デザインも刷新され、従来の検索画面にあった右側の大きなプレビュー領域を見直し、検索結果を1つのリストに集約した。これにより、アプリやファイル、設定などの検索結果を確認しやすくしている。また、タイプミスや同義語を含む検索への対応も改善されている。

大きな特徴となるのが、検索結果から直接操作を実行できる「インラインアクション」の導入だ。たとえば、「switch to dark mode」と入力するとダークモードへの切り替え、「turn on Bluetooth」ではBluetoothの有効化が可能になる。

このほか、画面の明るさ調整やミュート、複数のウィンドウの配置などにも対応する。従来のように設定画面を開いて目的の項目を探す必要がなくなり、検索画面から操作を完了できる。

Microsoftは今後、検索結果にファイルの詳細情報やプレビューを表示する機能、Web検索の回答を検索画面内に表示する機能なども追加する予定だ。

Copilot統合も計画、年内に一部市場で提供開始へ

Microsoftは、新しいWindows SearchとCopilotの統合も計画している。

同社が公開した「Building Windows for hybrid intelligence」によると、タスクバーの検索画面からCopilotを利用できるオプションを追加する予定だ。検索画面内で質問への回答を確認できるほか、より詳しい対話が必要な場合にはCopilotアプリに移動できるようになる。

Copilotとの統合はユーザーが選択して有効化する方式となり、2026年内に一部の市場から段階的に提供を開始する計画だ。

新しいWindows Search自体は、10月7日からWindows Insider ProgramのExperimentalチャネルで段階的に提供が始まっている。対象となるのはWindows 11 Insider Preview Build 26340.9616などで、初期リリースの対応言語は英語のみ。

また、今回のプレビューではタスクバーからの検索が対象となり、スタートメニューからの検索には従来のWindows Searchが引き続き使用される。Microsoftは2027年に向けて、スタートメニューへの新しい検索機能の導入も進める方針を示している。