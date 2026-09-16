三菱重工グループの三菱造船、川崎汽船、商船三井、日本郵船、今治造船とジャパン マリンユナイテッドの共同営業設計会社である日本シップヤード、各社が出資する共同設計販売会社のMILESの6社は9月15日、低圧仕様の液化CO2(LCO2)輸送船についてLCO2ハンドリングオペレーションを対象としたリスクアセスメントを経て、日本海事協会(ClassNK)から基本設計承認(Approval in Principle:AiP)を取得したと発表した。

ガステック2026で行われたAiP授与式とAiP証書

国内CCSを支える液化CO2輸送船の標準化が前進

今回のAiPの取得により、今後開始が予定されている国内各CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)プロジェクトにおいて、国内で回収したCO2を貯留地に向けて輸送する手段としてのLCO2輸送船の需要拡大が見込まれている。CCSは、工場や発電所などから排出される二酸化炭素(CO2)を分離・回収し、地下深くの安定した地層に閉じ込める技術となる。

6社は、2025年12月1日付で発表した「MILESを活用した液化CO2輸送船・新燃料船等の標準設計スキームに関する覚書」にもとづき、国内での安定的なLCO2輸送船の建造・供給、CCSバリューチェーンの実現とLCO2輸送船の標準化を進めており、同スキームを通じた初の具体的な成果となる。

今回、6社は標準化を推進している低圧仕様4万2000立方メートルクラスのLCO2輸送船を対象に、LCO2ハンドリングオペレーションに関するリスクアセスメント(Hazard Identification Study:HAZID)を実施。リスクアセスメントでは、川崎汽船、商船三井、日本郵船が有する低温液化ガス輸送船の運航知見を掛け合わせ、低圧LCO2特有のリスクを検証した。

こうした検証をふまえ、安全面に配慮した設計方針を策定し、AiPの取得に至った。設計方針はLCO2輸送船の標準設計に反映され、国内CCS事業の実現を支える重要な基盤となるという。標準船として設計を共通化することで、将来的には設計や建造の省力化・効率化などにより、建造能力の強化に貢献することが期待できるとのこと。