北海道電力は3月23日、日本郵船と、苫小牧における船上CO 2 回収システム「OCCS(Onboard Carbon Capture and Storage system)」に関する実証事業の開始に向けた基本合意書を締結したと発表した。両社は本合意に基づき、船舶の脱炭素化に資する実証事業について共同で検討を進める。

ぴりかもしり丸

取り組みの概要

国際海運分野では、脱炭素社会の実現に向け、航行中の船舶から排出される温室効果ガスの削減が重要な課題となっている。

CO 2 を回収・液化・貯蔵するOCCSは有力な選択肢の1つとして近年注目される一方、回収されたCO 2 の最適な保管や適切な陸揚げ方法、処理の在り方が課題とされる。

苫小牧では、カーボンニュートラルの先進地域として、これまでにCCS大規模実証事業が実施され、課題解決に向けた検討が進められてきた。

こうした背景を踏まえ、国際海運における脱炭素化に取り組む日本郵船と、CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)バリューチェーン構築に取り組む北海道電力が、それぞれの強みと知見を持ち寄り、OCCS実証に関する共同検討を行うことで合意した。