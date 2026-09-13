Microsoftは9月8日（米国時間）、 2026年9月8日—KB5124008（OSビルド26200.9445および26100.9445）において、Windows 11のデスクトップ設定をリセットする不具合を修正したと発表した。

これは8月27日、Windows 11バージョン25H2および24H2向けにリリースしたオプションの更新プログラム「KB5120998」によって引き起こされる不具合。影響を受ける環境ではデスクトップ設定が失われ、背景が黒一色になり、設定の読み込み失敗が原因のため、手動で再設定しても不具合を回避することはできなかった。この不具合についてMicrosoftは9月8日に情報を更新、解決策を公開した。

更新プログラムで解決、アップデートを

Microsoftは解決方法を次のとおり発表した。

「この問題は2026年9月8日にWindows Updateからリリースした「KB5124008」で解決されました。重要な改善と問題の解決を含む最新のセキュリティアップデートのインストールを推奨します」

「KB5124008」は、Windows 11バージョン25H2および24H2向けの9月のセキュリティ更新プログラムだ。不具合発見から更新プログラムのリリースまで数日しか猶予はなかったが、同社は原因の特定、修正、テスト、導入のすべてをやり遂げたことになる。

リリースアナウンスで発表された修正内容は次のとおり。

「この更新プログラムでは、デスクトップの背景やその他の個人設定が正しく読み込まれず、デスクトップの背景が黒く表示されてしまう問題を修正しています」

9月のセキュリティ更新プログラムには、ゼロデイの脆弱性2件を含む合計974件の脆弱性の修正が含まれている。25H2および24H2の修正だけでも611件含まれており、この不具合の影響を受けたユーザーはもちろんのこと、すべてのWindows 11ユーザーに速やかなアップデートが推奨されている。