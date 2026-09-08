Googleが、AIエージェント型開発プラットフォーム「Antigravity」でWindows Subsystem for Linux（WSL）およびWindowsネイティブ環境への対応強化を進めている。AI開発を含むソフトウェア開発では、Linux環境を前提とするツールや技術が少なくない。クラウド上の開発・実行環境でもLinuxは広く利用されており、Windowsをメイン環境とする開発者にとって、Windows上でLinux環境を利用できるWSLは両者を橋渡しする選択肢となっている。Googleの動きから、Windows開発環境におけるWSLの現在地を見てみよう。

Windows Latestが、「In a rare move, Google is bringing native Windows 11 and WSL support to its new AI tools」において、GoogleがAIエージェント型開発プラットフォーム「Antigravity」でWindows 11およびWindows Subsystem for Linux(WSL)へのネイティブ対応を進めていると伝えた。

これはGoogleの上級デベロッパーリレーションズを務めるRody Davis氏のXへの投稿で明らかになった。同氏は投稿で「現在、WSLおよびWindowsネイティブ環境への対応強化に取り組んでいる」と述べ、開発中であることを明らかにしたという。

Antigravity、WSLとWindowsネイティブ環境への対応を強化へ

Davis氏の今回の投稿は、Antigravity 2.0のアップデートに関する要望への返信として出たものだ。要望ではエージェント環境のWSLへの変更、アプリ内蔵ブラウザー、Git統合の改善などが伝えられた。

これに対しDavis氏はWSLおよびWindowsネイティブ環境への対応に向けた開発を進めていると投稿。ただし、対応には時間をかけさせて欲しいと述べ、リリースにはまだ時間がかかる可能性を示唆した。

なお、同氏が指摘した「Windowsネイティブ環境への対応」については詳細を確認できていない。Windows Latestの記者は、WinUIを採用する可能性を指摘している。

これは記者の予想であり、実際のところは定かではない。ただ、多くのAI開発ツールがWeb技術をベースとしたElectronを採用しているなか、仮にWinUIが採用されれば、Windowsネイティブ環境への対応という点で興味深い動きとなりそうだ。

開発現場で存在感を高めるWSL

WSLは、Windows上で各種Linuxディストリビューションを直接動かす仕組みだ。WSLバージョン2(以下、WSL2)では軽量の仮想マシン内でLinuxカーネルを動かす構成となっており、Docker、Bash、Linux向けパッケージ管理ツールなどをWindows環境から利用できる。

このような状況の中で、GoogleがAntigravityのWSL対応強化に動いていることは興味深い。AI開発を含むソフトウェア開発でLinux環境の重要性が高まるなか、Windows上でLinuxを利用できるWSLも開発環境の選択肢として存在感を増していることがうかがえる。

Windows 11を巡ってはAI機能の統合などさまざまな変化が続いているが、開発環境という観点では、WSLをはじめWindowsとLinuxの境界を埋める取り組みが進んでいる。GoogleによるAntigravityのWSL対応強化も、こうしたWindows開発環境の変化を象徴する動きの1つと言えそうだ。