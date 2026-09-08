Googleが、AIエージェント型開発プラットフォーム「Antigravity」でWindows Subsystem for Linux（WSL）およびWindowsネイティブ環境への対応強化を進めている。AI開発を含むソフトウェア開発では、Linux環境を前提とするツールや技術が少なくない。クラウド上の開発・実行環境でもLinuxは広く利用されており、Windowsをメイン環境とする開発者にとって、Windows上でLinux環境を利用できるWSLは両者を橋渡しする選択肢となっている。Googleの動きから、Windows開発環境におけるWSLの現在地を見てみよう。

Windows Latestが、「In a rare move, Google is bringing native Windows 11 and WSL support to its new AI tools」において、GoogleがAIエージェント型開発プラットフォーム「Antigravity」でWindows 11およびWindows Subsystem for Linux(WSL)へのネイティブ対応を進めていると伝えた。

これはGoogleの上級デベロッパーリレーションズを務めるRody Davis氏のXへの投稿で明らかになった。同氏は投稿で「現在、WSLおよびWindowsネイティブ環境への対応強化に取り組んでいる」と述べ、開発中であることを明らかにしたという。

Antigravity、WSLとWindowsネイティブ環境への対応を強化へ

Davis氏の今回の投稿は、Antigravity 2.0のアップデートに関する要望への返信として出たものだ。要望ではエージェント環境のWSLへの変更、アプリ内蔵ブラウザー、Git統合の改善などが伝えられた。

これに対しDavis氏はWSLおよびWindowsネイティブ環境への対応に向けた開発を進めていると投稿。ただし、対応には時間をかけさせて欲しいと述べ、リリースにはまだ時間がかかる可能性を示唆した。

なお、同氏が指摘した「Windowsネイティブ環境への対応」については詳細を確認できていない。Windows Latestの記者は、WinUIを採用する可能性を指摘している。

これは記者の予想であり、実際のところは定かではない。ただ、多くのAI開発ツールがWeb技術をベースとしたElectronを採用しているなか、仮にWinUIが採用されれば、Windowsネイティブ環境への対応という点で興味深い動きとなりそうだ。

開発現場で存在感を高めるWSL

WSLは、Windows上で各種Linuxディストリビューションを直接動かす仕組みだ。WSLバージョン2(以下、WSL2)では軽量の仮想マシン内でLinuxカーネルを動かす構成となっており、Docker、Bash、Linux向けパッケージ管理ツールなどをWindows環境から利用できる。

このような状況の中で、GoogleがAntigravityのWSL対応強化に動いていることは興味深い。AI開発を含むソフトウェア開発でLinux環境の重要性が高まるなか、Windows上でLinuxを利用できるWSLも開発環境の選択肢として存在感を増していることがうかがえる。

Windows 11を巡ってはAI機能の統合などさまざまな変化が続いているが、開発環境という観点では、WSLをはじめWindowsとLinuxの境界を埋める取り組みが進んでいる。GoogleによるAntigravityのWSL対応強化も、こうしたWindows開発環境の変化を象徴する動きの1つと言えそうだ。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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