日本企業のAI活用の現状は？　【 答える人 】日本アイ・ビー・エム　竹田千恵・理事（『財界BEST AI AWARD 2026』審査員）

AIが世の中を変える

─ 近年、急速に企業のAI（人工知能）活用が進んでいます。まずは現状をどのように見ていますか。

竹田 生成AIに代表されるテクノロジーの進化は目覚ましいものがあって、世界中で急速に技術革新が起きています。時代のパラダイムシフトで、インターネットの次にスマートフォンが出てきて、今度はAIが世の中を変えるのだろうと思っています。

【 370兆円の官民投資の虚像 】ABC経済研究所 代表エコノミスト・熊野英生

現在は生成AIの一歩先の時代が来ていると思っていまして、（自律的にタスクを実行する）AIエージェントを購買や人事、営業など、やりたいタスクごとに複数実行していく時代になってきました。マルチAIエージェントの世界になっていて、今までの生成AIは性能勝負でした。

しかし、どれくらい性能がいいのかや、質問した時に精度のいい答えが返ってくるかという段階はもう終わっていて、精度がいいのは当たり前。エージェントで複数のAIモデルを動かす時に、AIモデルが大きすぎたら電力量もかかるし、コストもかかると。だから、最近は小さな生成AIモデルを動かしましょうとか、いわゆる個別最適化に動きつつあって、先進的な企業は小さい軽量のAIモデルに企業のノウハウを適用させて、オリジナルのAIエージェントをつくるような動きが広がっています。

そうすることによって、生産性向上やコスト削減だけでなく、付加価値のあるサービスをつくるという、一歩進んだステージにもっていこうとしているのだと思います。

─ そうした中で、IBMは『AIパートナーシップ』という戦略を掲げていますね。

竹田 いろいろなお客様を見ていますと、企業は事業部ごとに生成AIを導入して、部分最適化をしがちです。それは個人の生産性向上にはつながるかもしれませんが、会社全体でプラスになっているかというと、必ずしもそうではない。だから、会社全体として、どのように生産性を向上させていくかという視点が必要です。

われわれは各社のCEO（最高経営責任者）やCDO（最高デジタル責任者）、CAIO （最高AI責任者）を含めたCxO（特定分野における最高責任者）などの皆さんともお会いして、お客様の全社的なAI戦略の方向性を固めた上で、部分最適なものをまとめていく。

それも企業様が独自で進められるよりも第三者の意見を聞いて実行した方が成功の確度が高い、という外部の調査結果が出ていますので、それをAIパートナーシップで後押ししていきたいと考えています。

続きは本誌で