中国との関係　　【 私の雑記帳 】

宮本雄二さんの使命感

日本にはつなぐ役割、もっと言えばその使命を担わされていると思う。そうした使命感を持って外交活動をされ、今も活動されておられるのが宮本雄二さん（元駐中国大使）。

今の中国は専制度を高め、「日本は新軍国主義化を進めている」と日本を攻撃。日本からすれば、軍備を一層強化しているのは中国であり、それは言いがかりに過ぎない。まさに、引っ越しができない地理的環境にある中、そうした今の中国にどう対応していくか。

米中対立がしばらく続く中で、欧州、オセアニアやASEAN（東南アジア諸国連合）、そして日本とこれらの地域の国にもそれぞれ自らの安定と持続性を図りながら生きていかねばならない。

過去、現在、そして未来へとつながる時間軸の中で、今を生きる自らの役割と使命とは何か─。こうした問題意識から、宮本さんには、国と国との関係、さらには日本の針路について本号で語ってもらった。

軽々しく妥協するのではなく、堂々と、日本の国益を主張しながら、正すべきは正し、対話と議論を重ねながら新しい国と国の関係を築いていこうという姿勢。現実には障害があり、今、中国は門戸を閉ざしている状況。

しかし、日本の生き方、進路をアジアの周辺国や欧米もじっと見ていて、支持する国も少なくない。

「子や孫の世代のためにも、（国と国の関係づくりを）自分の目が黒いうちに、やらないと。それが今の私です。従って、中国問題を発信しているわけです。他にいないということもあって、それは今自分しかいないからです」と自らの使命について語る宮本さんである。

《対談》【小長啓一・元通産事務次官＆武藤敏郎・元財務事務次官】「日本も中国も先人の知恵に学び、現実的な対話を継続するパイプづくりが大事」