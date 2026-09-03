米Googleは9月2日（現地時間）、生成AIモデル「Gemini 3.8 Flash」を発表した。前バージョン「Gemini 3.7 Flash」の発表からわずか3週間、Flashシリーズとしては過去6週間で3度目のモデル投入となる。

GoogleはFlashシリーズを、日常的な幅広い業務からAIエージェント、ソフトウェア開発までを担う実用的な主力モデル（workhorse model）と位置付けている。今回のGemini 3.8 Flashは、3.7 Flashと同等の速度と低コストを維持しながら、ソフトウェア開発やAIエージェント、専門領域における複数段階の推論性能を高めた。複雑なタスクでは、推論ステップを増やし、ツールを繰り返し利用することで問題解決能力を引き上げている。GoogleはGemini 3.8を「これまでで最も優れた推論・コーディングモデル」としている。

Googleが公開した評価結果によると、複雑なエンジニアリング課題を自律的に最後まで解決する能力を測る「DeepSWE v1.1」で、Gemini 3.8 Flashは多くのより大規模で高コストなフロンティアモデルを上回る成績を記録した。高度な分析や報告書作成を伴う専門領域の評価指標「Vals Finance Agent V2」（金融）や「Harvey's Legal Agent Benchmark」（法務）でも、他のフロンティアモデルを上回るスコアを示した。STEM、人文科学、専門分野にまたがる複数段階の推論能力を評価する「HLE-Verified」では54.9％を達成している。

一方、Googleは性能向上に伴うトレードオフも説明している。3.8 Flashは複雑なタスクにおいて推論のステップを追加し、ツールを反復的に呼び出すため、特に高いエフォート水準を指定した場合、性能を最大化するために使用トークン数が増えることがある。計算効率を優先する用途では低いエフォート水準を指定できるほか、Googleは3.7 Flashも引き続きサポートする。

Gemini 3.8 Flashはテキストに加えて画像、動画、音声、PDFを入力でき、入力上限は104万8576トークン、最大出力は6万5536トークン。コード実行、関数呼び出し、Google検索によるグラウンディング、URLコンテキストなどに対応する。コンピューター操作機能はプレビューとして提供する。

Gemini 3.8 Flashは発表と同時に各種開発環境やサービスへの展開が始まった。一般ユーザーはGoogle AI ProおよびUltraプランの加入者が、Geminiアプリ、Google検索のAI Mode、Google SheetsのGeminiで利用できる。開発者はGemini API、Google AI Studio、Android Studio、Google Antigravityなどから利用でき、企業向けにはGemini Enterpriseで提供する。

API料金はGemini 3.7 Flashと同じ導入価格で、100万入力トークンあたり0.75ドル、100万出力トークンあたり3.75ドル。導入価格は2026年12月31日までで、2027年1月1日からそれぞれ1.50ドル、7.50ドルとなる。