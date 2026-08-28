マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、2026年8月31日（月）まで10周年感謝祭を開催中。インプレス、C＆R研究所、マイナビ出版が発行する約700タイトルのIT電子書籍が最大90％オフとなっている。

同セールのキャンペーンの一環として、『サイバー術 プロに学ぶサイバーセキュリティ』（マイナビ出版刊）の電子書籍（PDF版）を、通常価格3,608円のところ特別価格500円で購入できる72時間限定キャンペーンが開催中だ。キャンペーン開催期間は8月30日（日）24時まで。

キャンペーンの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」特設ページにて確認することができる。

8月30日24時までの限定セール対象書籍

『サイバー術 プロに学ぶサイバーセキュリティ』 （マイナビ出版）

Ben McCarty（著）／Smoky（訳）

キャンペーン特別価格：500円（通常価格3,608円）

サイバーセキュリティ関連の主なセール対象書籍（8月31日24時まで）

『ネットワークをめぐるアキレスの冒険 インターネットの動作原理とセキュリティの基礎知識』（シーアンドアール研究所）

坂本俊之（著）

割引価格：422円（通常価格2,109円、80％オフ）

『パスキー実践ガイド』（シーアンドアール研究所）

小林勝／上田夏奈江／岩本幸雄／大脇旭洋／渡辺美帆（著）

割引価格：1,907円（通常価格3,178円、40％オフ）

『ロールプレイで鍛える！ サイバー攻撃対応演習・訓練ガイド』（シーアンドアール研究所）

石塚元／井出雄介／伊藤圭亮（著）

割引価格：2,509円（通常価格3,584円、30％オフ）

編集部メモ

サイバーセキュリティは専門の担当者だけが考える問題ではなく、システムの設計や実装、運用に関わるエンジニア一人ひとりが、日々の判断のなかで向き合うべきテーマ。認証やアクセス制御、脆弱性への対応、ログの取得、インシデント発生時の初動など、セキュリティは開発工程のあらゆる場面に関係しているというのがその理由だ。

一方で、セキュリティ対策を技術用語や製品知識だけで理解するのは難しい。攻撃者がどのように情報を集め、相手の隙を見つけ、目的を達成するのか。守る側が何を観察し、どの経路を封じ、万一侵入されたときにどう被害を抑えるのか。こうした攻防の本質を理解するには、個別の対策だけでなく、戦術や手順を含めた全体像を捉える必要がある。

その手がかりを古代日本の忍術に求めたのが、『サイバー術 プロに学ぶサイバーセキュリティ』。本書は、忍術の教科書として知られる『万川集海』『義盛百首』『正忍記』を分析し、そこに記された忍の技術・戦術・手順から、現代のセキュリティ課題を考察して適用させた実践フィールドガイドである。

忍術の本質は派手な戦闘ではなく、相手や環境を慎重に観察し、情報を集め、正面衝突を避けながら目的を達成することにある。これは、攻撃者の偵察／ソーシャルエンジニアリング／潜伏／侵入経路の選択／情報の持ち出しといったサイバー攻撃の構造にも通じる。また、防御する側にとっても、脅威を予測し、重要な情報資産を見極め、異常の兆候を捉え、被害の拡大を防ぐという考え方は極めて実践的である。

エンジニアが本書を読むべき理由は、セキュリティを「後から追加する機能」ではなく、プロダクトの設計思想や品質そのものとして捉え直せる点にある。忍術の知恵を入り口に攻撃者の視点を身につければ、要件定義／アーキテクチャ設計／実装／テスト／運用監視に潜むリスクを、より具体的に想像できる。さらに、専門用語だけに頼らず、開発者とセキュリティ担当者が共通の視点で議論するきっかけにもなる。

忍術とサイバーセキュリティというのは一見すると不思議な組み合わせだが、情報を制すること、相手の行動を読むこと、環境に応じて手段を変えること、そして備えによって被害を抑えることには、時代を超えた共通点がある。本書は、セキュリティ専門職だけでなく、Webサービスや業務システムの開発者、インフラエンジニア、運用担当者にも、新しい視点と実務に生かせるヒントを与える一冊である。

「Tech Book Zone Manatee」とは

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。