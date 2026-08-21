セイコーエプソンおよびエプソン販売は8月20日、同社のプリンタおよびスキャナーに、失効または廃止されたルート証明書が残存する脆弱性が存在すると発表した。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、スキャナ、大判プリンタの多数の機種が対象となっており、同社はルート証明書を速やかに更新するよう呼びかけている。。
- セイコーエプソンの発表: プリンターおよびスキャナーのルート証明書における脆弱性について｜エプソン
エプソン製プリンタ、スキャナーに脆弱性
脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。
- CVE-2026-73542 - 失効したルート証明書が含まれる脆弱性。中間者攻撃(MITM: Man-in-the-middle attack)可能な攻撃者は、デバイスから送信される通信データを窃取できる可能性がある(CVSSv4スコア: 6.3)
脆弱性の対象機種
脆弱性の影響を受ける機種は次のとおり。
インクジェットプリンタ
|EP-10VA
|EP-306
|EP-30VA
|EP-315
|EP-50V
|EP-708A
|EP-709A
|EP-710A
|EP-711A
|EP-712A
|EP-713A
|EP-714A
|EP-715A
|EP-716A
|EP-717A
|EP-807AB
|EP-807AR
|EP-807AW
|EP-808AB
|EP-808AR
|EP-808AW
|EP-810AB
|EP-810AW
|EP-811AB
|EP-811AW
|EP-812A
|EP-813A
|EP-814A
|EP-815A
|EP-816A
|EP-817A
|EP-879AB
|EP-879AR
|EP-879AW
|EP-880AB
|EP-880AN
|EP-880AR
|EP-880AW
|EP-881AB
|EP-881AN
|EP-881AR
|EP-881AW
|EP-882AB
|EP-882AR
|EP-882AW
|EP-883AB
|EP-883AR
|EP-883AW
|EP-884AB
|EP-884AR
|EP-884AW
|EP-885AB
|EP-885AR
|EP-885AW
|EP-886AB
|EP-886AR
|EP-886AW
|EP-887AB
|EP-887AP
|EP-887AW
|EP-978A3
|EP-979A3
|EP-982A3
|EP-988A3
|EP-M476T
|EP-M570T
|EW-052A
|EW-056A
|EW-452A
|EW-456A
|EW-M5071FT
|EW-M530F
|EP-M552T
|EP-M553T
|EW-M5610FT
|EW-M571T
|EW-M571TW
|EW-M630TB
|EW-M630TW
|EW-M634T
|EW-M638T
|EW-M674FT
|EW-M678FT
|EW-M660FT
|EW-M670FT
|EW-M670FTW
|EW-M752T
|EW-M752TB
|EW-M754TB
|EW-M754TW
|EW-M757TB
|EW-M757TP
|EW-M757TW
|EW-M770T
|EW-M770TW
|EW-M873T
|EW-M970A3T
|EW-M973A3T
|LM-C400
|LM-C4000
|LM-C5000
|LM-C6000
|LM-M5500
|LX-10000F
|LX-10010MF
|LX-10020M
|LX-10020MF
|LX10050MF
|LX-6050MF
|LX-7000F
|LX-7550MF
|PF-71
|PF-81
|PX-047A
|PX-048A
|PX-049A
|PX-436A
|PX-437A
|PX-M161T
|PX-M270FT
|PX-M270T
|PX-M350F
|PX-M380F
|PX-M381FL
|PX-M382F
|PX-M5040F
|PX-M5041F
|PX-M5080F
|PX-M5081F
|PX-M6010F
|PX-M6011F
|PX-M650A
|PX-M650F
|PX-M6711FT
|PX-M6712FT
|PX-M680F
|PX-M7050F
|PX-M7050FP
|PX-M7050FX
|PX-M7070FX
|PX-M7080FX
|PX-M7090FX
|PX-M7110F
|PX-M7110FP
|PX-M7120F
|PX-M7120FP
|PX-M730F
|PX-M740F
|PX-M741F
|PX-M780F
|PX-M781F
|PX-M791FT
|PX-M8000FX
|PX-M8010FX
|PX-M840F
|PX-M840FX
|PX-M860F
|PX-M880FX
|PX-M884F
|PX-M885F
|PX-M886FL
|PX-M887F
|PX-M890FX
|PX-S05B
|PX-S05W
|PX-S06B
|PX-S06W
|PX-S155
|PX-S161T
|PX-S170T
|PX-S270T
|PX-S350
|PX-S380
|PX-S381L
|PX-S382
|PX-S383L
|PX-S5010
|PX-S505
|PX-S5040
|PX-S5080
|PX-S6010
|PX-S6710T
|PX-S7050
|PX-S7050PS
|PX-S7050X
|PX-S7070X
|PX-S7090X
|PX-S7110
|PX-S7110P
|PX-S7120
|PX-S7120P
|PX-S730
|PX-S740
|PX-S8010X
|PX-S840
|PX-S840X
|PX-S860
|PX-S880X
|PX-S884
|PX-S885
|PX-S887
|PX-S890X
|SC-PX1V
|SC-PX1VL
レーザープリンタ
|LP-S2290
|LP-S3290
|LP-S3290PS
|LP-S3590
|LP-S3590PS
|LP-S3590Z
|LP-S4290
|LP-S4290PS
|LP-S7180
|LP-S7180Z
|LP-M8180A
|LP-M818AZ3
|LP-M8180F
|LP-M818FZ3
|LP-M8180PS
|LP-S8180
|LP-S8180PS
スキャナー
|DS-1760WN
|DS-51000WN
|DS-570W
|DS-571W
|DS-61000WN
|DS-71000WN
|DS-780N
|DS-787W
|DS-790WN
|DS-900WN
|DS-C420W
|DS-C480W
|FF-680W
大判プリンタ
|SC-F150
|SC-F550
|SC-F551
|SC-P6550E
|SC-P6550D
|P6550DE
|SC-P8550D
|SC-P8550DL
|SC-P8550DM
|SC-T2150
|SC-T3150
|T3150N
|SC-T3150M
|SC-T3150X
|SC-T3450
|SC-T3450N
|SC-T3455
|SC-T3455N
|SC-T3750D
|T3750DE
|SC-T3750E
|SC-T5150
|SC-T5150M
|SC-T5150N
|SC-T5450
|SC-T5450M
|SC-T5455
|SC-T5750D
|SC-T5750DM
|SC-T7750D
|SC-T7750DM
|SC-T7750DL
対象機種はルート証明書「2.04」への更新を
対象の脆弱性は、デバイスに登録されたルート証明書を更新することで修正される。新たに配布されたルート証明書のバージョンは「2.04」で、すべての対象機種で共通となる。
セイコーエプソンおよびエプソン販売は、脆弱性の発表時点で悪用は確認されていないとしている。一方、将来的なリスクを回避するため、対象機種の管理者に対し、「更新手順書」に従ってルート証明書を速やかに更新するよう推奨している。