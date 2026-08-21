セイコーエプソンおよびエプソン販売は8月20日、同社のプリンタおよびスキャナーに、失効または廃止されたルート証明書が残存する脆弱性が存在すると発表した。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、スキャナ、大判プリンタの多数の機種が対象となっており、同社はルート証明書を速やかに更新するよう呼びかけている。。

  • エプソンのプリンタ・スキャナー多数に脆弱性が存在することが分かった　出典：セイコーエプソン

    エプソンのプリンタ・スキャナー多数に脆弱性が存在することが分かった　出典：セイコーエプソン

エプソン製プリンタ、スキャナーに脆弱性

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

  • CVE-2026-73542 - 失効したルート証明書が含まれる脆弱性。中間者攻撃(MITM: Man-in-the-middle attack)可能な攻撃者は、デバイスから送信される通信データを窃取できる可能性がある(CVSSv4スコア: 6.3)

脆弱性の対象機種

脆弱性の影響を受ける機種は次のとおり。

インクジェットプリンタ

EP-10VA EP-306 EP-30VA
EP-315 EP-50V EP-708A
EP-709A EP-710A EP-711A
EP-712A EP-713A EP-714A
EP-715A EP-716A EP-717A
EP-807AB EP-807AR EP-807AW
EP-808AB EP-808AR EP-808AW
EP-810AB EP-810AW EP-811AB
EP-811AW EP-812A EP-813A
EP-814A EP-815A EP-816A
EP-817A EP-879AB EP-879AR
EP-879AW EP-880AB EP-880AN
EP-880AR EP-880AW EP-881AB
EP-881AN EP-881AR EP-881AW
EP-882AB EP-882AR EP-882AW
EP-883AB EP-883AR EP-883AW
EP-884AB EP-884AR EP-884AW
EP-885AB EP-885AR EP-885AW
EP-886AB EP-886AR EP-886AW
EP-887AB EP-887AP EP-887AW
EP-978A3 EP-979A3 EP-982A3
EP-988A3 EP-M476T EP-M570T
EW-052A EW-056A EW-452A
EW-456A EW-M5071FT EW-M530F
EP-M552T EP-M553T EW-M5610FT
EW-M571T EW-M571TW EW-M630TB
EW-M630TW EW-M634T EW-M638T
EW-M674FT EW-M678FT EW-M660FT
EW-M670FT EW-M670FTW EW-M752T
EW-M752TB EW-M754TB EW-M754TW
EW-M757TB EW-M757TP EW-M757TW
EW-M770T EW-M770TW EW-M873T
EW-M970A3T EW-M973A3T LM-C400
LM-C4000 LM-C5000 LM-C6000
LM-M5500 LX-10000F LX-10010MF
LX-10020M LX-10020MF LX10050MF
LX-6050MF LX-7000F LX-7550MF
PF-71 PF-81 PX-047A
PX-048A PX-049A PX-436A
PX-437A PX-M161T PX-M270FT
PX-M270T PX-M350F PX-M380F
PX-M381FL PX-M382F PX-M5040F
PX-M5041F PX-M5080F PX-M5081F
PX-M6010F PX-M6011F PX-M650A
PX-M650F PX-M6711FT PX-M6712FT
PX-M680F PX-M7050F PX-M7050FP
PX-M7050FX PX-M7070FX PX-M7080FX
PX-M7090FX PX-M7110F PX-M7110FP
PX-M7120F PX-M7120FP PX-M730F
PX-M740F PX-M741F PX-M780F
PX-M781F PX-M791FT PX-M8000FX
PX-M8010FX PX-M840F PX-M840FX
PX-M860F PX-M880FX PX-M884F
PX-M885F PX-M886FL PX-M887F
PX-M890FX PX-S05B PX-S05W
PX-S06B PX-S06W PX-S155
PX-S161T PX-S170T PX-S270T
PX-S350 PX-S380 PX-S381L
PX-S382 PX-S383L PX-S5010
PX-S505 PX-S5040 PX-S5080
PX-S6010 PX-S6710T PX-S7050
PX-S7050PS PX-S7050X PX-S7070X
PX-S7090X PX-S7110 PX-S7110P
PX-S7120 PX-S7120P PX-S730
PX-S740 PX-S8010X PX-S840
PX-S840X PX-S860 PX-S880X
PX-S884 PX-S885 PX-S887
PX-S890X SC-PX1V SC-PX1VL

レーザープリンタ

LP-S2290 LP-S3290 LP-S3290PS
LP-S3590 LP-S3590PS LP-S3590Z
LP-S4290 LP-S4290PS LP-S7180
LP-S7180Z LP-M8180A LP-M818AZ3
LP-M8180F LP-M818FZ3 LP-M8180PS
LP-S8180 LP-S8180PS

スキャナー

DS-1760WN DS-51000WN DS-570W
DS-571W DS-61000WN DS-71000WN
DS-780N DS-787W DS-790WN
DS-900WN DS-C420W DS-C480W
FF-680W

大判プリンタ

SC-F150 SC-F550 SC-F551
SC-P6550E SC-P6550D P6550DE
SC-P8550D SC-P8550DL SC-P8550DM
SC-T2150 SC-T3150 T3150N
SC-T3150M SC-T3150X SC-T3450
SC-T3450N SC-T3455 SC-T3455N
SC-T3750D T3750DE SC-T3750E
SC-T5150 SC-T5150M SC-T5150N
SC-T5450 SC-T5450M SC-T5455
SC-T5750D SC-T5750DM SC-T7750D
SC-T7750DM SC-T7750DL

対象機種はルート証明書「2.04」への更新を

対象の脆弱性は、デバイスに登録されたルート証明書を更新することで修正される。新たに配布されたルート証明書のバージョンは「2.04」で、すべての対象機種で共通となる。

セイコーエプソンおよびエプソン販売は、脆弱性の発表時点で悪用は確認されていないとしている。一方、将来的なリスクを回避するため、対象機種の管理者に対し、「更新手順書」に従ってルート証明書を速やかに更新するよう推奨している。