ソフトバンクは、AIを活用して教師による児童や生徒のこころのケアを支援するサービス「メンタリ」を8月27日から提供開始。小学校や中学校、高等学校などが対象で、効果検証を目的とし、利用開始から一定期間は無償で提供する。

「メンタリ」は、いじめなど学校生活における問題や要望に関するアンケートの作成・回収・分析をシステムで一元化し、回答内容をAIで分析するサービス。支援が必要な児童や生徒を迅速に把握できるほか、AIチャットを通じて相談内容を整理し、教師に対応方法などのアドバイスを提示する。

学校では、文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」の下で定期的なアンケートを実施しているが、紙での運用による業務負荷やスクールカウンセラーの不足などにより、児童や生徒ひとりひとりへの十分な対応が難しいという課題がある。

「メンタリ」では、教師が任意の項目のアンケートを作成でき、児童や生徒は「GIGAスクール構想」で配布されたタブレットなどから回答。自由記述を含む回答内容をAIが分析し、緊急性が高い相談内容を検知した場合は、教師に速やかに通知する。

児童や生徒が回答するアンケート画面のイメージ

また、児童や生徒はキャラクター「モフ」とのAIチャットを通じて困り事などを相談できる。このキャラクターは相談を傾聴しながら、内容を整理して悩みを言語化。AIが児童や生徒の判断や行動に影響を与える助言を行わないよう、傾聴と内容整理に特化した設計としている。

相談内容に応じて、専門家や精神科医が監修した類似事例や対応方法に関するアドバイスも教師に提示する。

ソフトバンクは、メンタリを通じて教師の業務負担を軽減し、児童や生徒ひとりひとりへの対面での支援により多くの時間を割けるようにするとともに、児童や生徒が悩みを相談しやすい環境を整え、学校における支援体制の強化に寄与していく。