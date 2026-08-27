UiPathは、Claude CodeやCodexなどのコーディングエージェントから、AIエージェントやロボット、人が参加する業務プロセスを構築・運用できる「UiPath Maestro Flow」を発表した。

自然言語で業務プロセスを構築

Maestro Flowを用いることで、開発者はコーディングエージェントを活用し、プロトタイプから本番環境に至るまで、エンド・ツー・エンドのプロセスを単一の成果物として設計・実行・監視・ガバナンスを適用できる。

AIエージェント、ロボット、API、ドキュメント、人を1つのフロー内で連携させることが可能で、作成したフローはMaestroオーケストレーションエンジン上で動作する。

開発者は、Claude Code、Cursor、GitHub Copilot、Codexなど、使い慣れたコーディングエージェントを活用できる。

プロトタイプをそのまま本番環境へ展開

また、Maestro Flowでは、エンタープライズ向けのオーケストレーションエンジン上でコードファーストの開発が可能。再構築やプラットフォームの変更を行うことなく、プロトタイプとして開発したものをそのまま本番環境へ展開できる。

これにより、プロトタイプ開発のスピード感を維持しながら、本番環境に求められる高い信頼性と運用性を実現できる。

UiPathは、UiPath Maestroを手軽に試したい開発者向けに「UiPath Maestro Lite」も提供している。