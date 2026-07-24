SB C&Sは、アマゾン ウェブ サービス(AWS)の「Designated Seller of Record」(DSOR)資格を持つディストリビューターとして、AWS Marketplaceを通じたトレンドマイクロの法人向けブランド「TrendAI」製品を提供開始すると7月23日に発表した。

SB C&SがAWS Marketplace経由でTrendAI製品の提供を開始

DSOR資格は、AWS Marketplaceにおいて販売事業者(Seller of Record)として認定され、顧客への請求・契約・販売手続きを正式に担えるパートナー資格とされる。同資格を持つSB C&Sは、トレンドマイクロと販売パートナーの間に立ち、国内初となるAWS Marketplaceを活用した販売・請求・契約業務を担う。

これにより、トレンドマイクロは販売チャネルの拡大と市場開拓を効率的に進められるほか、販売パートナーは顧客への提案から契約・請求までをスムーズに行えることから、営業負荷の軽減とビジネス機会の拡大につながるという。

SB C&Sは、全国約15,000社の販売パートナーネットワークと技術・営業ノウハウを活用し、TrendAI製品の販路拡大と販売パートナーの提案力強化を支援することで、AWS Marketplaceを通したビジネス成長を加速するとしている。

トレンドマイクロの取締役副社長を務める大三川彰彦氏は、SB C&Sの広範なパートナーエコシステムとディストリビューションの強みにAWS Marketplaceを通じた柔軟な調達環境が加わることで、AI駆動型セキュリティの導入障壁がさらに下がり、より多くの国内企業がTrendAI製品を導入しやすくなるとコメントを寄せている。

なお、TrendAIはトレンドマイクロのエンタープライズ向け事業部門で、AIの包括的な可視化と統合セキュリティを提供。現在は世界185カ国において大手企業や政府機関に採用され、アイデンティティやインフラ、データに至るまで組織全体を横断したセキュリティを提供しているという。