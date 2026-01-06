2026の年頭にあたり、SB C&S 代表取締役社長 兼 CEO 草川和哉氏は年頭所感として、以下を発表した。

2026年 年頭所感

新年あけましておめでとうございます。

分社独立から12年。その間継続して増益を実現するなど着実に成長を遂げることができたのは、皆さまからの変わらぬご愛顧の賜物と、厚く御礼申し上げます。

2024年4月に代表取締役社長に就任して以降、新たに「新規事業への挑戦」「サービスの拡大」「AIへのフォーカス」の3つの成長戦略を掲げ、AI(人工知能)など新しいテクノロジーがもたらす変革を大きなチャンスととらえ、事業領域の拡大と事業モデルの進化を進めることで、販売パートナーの皆さま、そしてメーカーの皆さまとのビジネスの持続的な成長を実現してきました。

急速に拡大するAI需要に対して、世界をリードするメーカー各社との連携により、オンプレミス、クラウド双方のAIインフラをワンストップで提供するとともに、AI導入に必要な検証環境やノウハウの提供など、企業のAI活用を最大限支援しています。

リカーリング(継続収入)サービスでは、国内外の先進のクラウドサービスやサイバーセキュリティなどのラインアップを拡充し、エンジニアを含めた専門チームによる情報提供とソリューション提案を拡大するほか、スマートフォンやモバイルアクセサリーと連携したコンシューマ向けサービスの展開も進めています。

また、急成長する市場・領域に向けた新たなビジネスとして、全国の自治体や店舗などへマルチ決済サービス(PayCAS)やDXソリューションを提供しています。

「情報革命」による新しいテクノロジーを、販売パートナーの皆さまやメーカーの皆さまとともに、いち早く、より使いやすい仕組みやかたちにして、全国のユーザーの皆さまにお届けすること。これは事業ビジョン「繋ぐ ～テクノロジーのチカラで、ワクワクする未来へ。～」を掲げる私たちの創業以来のミッションです。

AIを活用して事業モデルや業務プロセスなどを根本的に変革する「AI Transformation(AX)」の必要性が高まるなか、当社が「繋ぐ」役割を担うことで、国内企業のAX推進と競争力の向上に貢献できるよう取り組んでまいります。

社員一同、全てのステークホルダーの皆さまから「選ばれる」企業でありたいとの気持ちを新たに、引き続き質の高いサービスの提供を心がける所存でございます。今後も変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。