レバレジーズは6月23日、グループ会社のレバテックが、ITエンジニア向け転職イベント「レバテックIT転職フェア」の第2回を2026年7月26日に東京国際フォーラムで開催すると発表した。前回は50件以上の内定実績が生まれ、即日内定が出るケースもあったという大規模イベントで参加費は無料、事前登録制。

レバテックによると、IT人材不足が深刻化するなか、採用競争は激化しているとのこと。IT人材の求人倍率は10倍超の水準が続いており、求人数は前年同期比154％、転職希望者数も前年同月比132％と増加傾向にあるとしている(2026年5月時点のレバテック社内調べ)。

加えて、生成AIの急速な普及によって企業が求めるスキル要件やエンジニアのキャリア観が変化しており、企業・人材双方にとって採用・転職活動の難易度が高まっていると指摘されている。

レバテックはこうした状況を受け、企業とエンジニアが直接出会い、対話できる場として今回のフェアを開催する。採用におけるミスマッチを防ぎ、参加者が新たなキャリアに気づくきっかけとなることを目指すとしている。

開催日時は7月26日11:00～18:00で、会場は東京国際フォーラム(ホールE1)。形式はオフライン(対面)で入退場は自由。服装は自由だが、当日面接を実施する企業もあるという。対象は転職を考えるITエンジニア経験者で、PM／コンサルも含まれる。なお、転職フェアへの参加申し込みは特設ページから可能だ。

当日はスペシャルゲストによる講演会も予定されている。サードスコープ取締役COOの伊東和成氏が「生成AI時代のキャリア戦略」、AtCoder代表取締役社長の高橋直大氏が「生成AI時代を生き抜くエンジニアの条件」と題して、それぞれ生成AI時代におけるエンジニアのキャリアや働き方について語るとしている。

サードスコープ取締役COOの伊東和成氏

AtCoder代表取締役社長の高橋直大氏

編集部メモ

2025年11月22日に開催された「第1回レバテックIT転職フェア」では、75社が出展して来場したエンジニアと交流。大手企業を含め、SIerから事業会社まで幅広い業種から出展、担当者との直接面談や即日の面接などが行われた。また2回目を迎える今回のイベントでは、レバテックによるサポートとして、コンシェルジュが転職の相談を受けるキャリア相談コーナーも用意されている。