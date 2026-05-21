サイボウズは5月21日、BizteXからBizteX ConnectのOEM提供を受けたサイボウズのクラウドサービスのオプション「連携コネクタ」を5月20日に正式リリースしたことを発表した。

2025年8月からプレリリース版(ベータ版）として提供してきた同機能だが、正式なオプションとしてサイボウズのクラウドサービスとMicrosoft 365の主要なサービスをノーコードで連携できるようになる。

例えば、予定の自動生成やExcelデータの取り込みなど、kintone（キントーン）とGaroon（ガルーン）の活用を広げられるという。

連携コネクタを正式リリースした

正式リリースの背景

サイボウズが2025年8月にベータ版の提供を開始してから、当初想定していた中小企業だけでなく、エンタープライズ企業から申込みがあった。1000社以上のユーザーがベータ版を使う中で、さらなる活用の要望が増えてきた。

同社はこうした状況を踏まえ、より多くのユーザーが安心して利用できるよう、正式版の提供に至ったとのことだ。

連携コネクタの概要

今回正式版を提供開始する連携コネクタは、Microsoft 365の主要サービスとkintoneやGaroonをノーコードで連携するオプションサービス。連携したいアプリとアクション、条件を設定し、それをシナリオでつなぎ合わせることで、各サービス間の連携が可能となる。

連携コネクタの利用例