Microsoftは3月16日(現地時間)、「March 16, 2026—Hotpatch KB5084897 (OS Builds 26200.7984 and 26100.7984) Out-of-band - Microsoft Support」において、Windows 11バージョン25H2および24H2向けの定例外(OOB: Out-of-band)更新プログラム「KB5084897」のリリースを発表した。

組織向けのWindows 11デバイスを対象とした定例外(OOB)更新プログラムが公開 出典：Microsoft

Bluetoothが一覧に表示されない不具合を修正

これは正常に動作しているBluetoothデバイスの検出失敗に対処するホットフィックスパッチ。影響を受けるデバイスでは、利用可能なBluetoothデバイスが接続リストに表示されなくなり、Bluetoothデバイスの追加ができないという。

対象は企業向け「Windows 11 Enterprise LTSC 2024」

KB5084897の適用対象プラットフォームは「Windows 11 Enterprise LTSC 2024」のみとされる。つまり、組織に管理された一部のデバイスが対象となる。Microsoftによるパッチの説明は次のとおり。

「この更新プログラムは、Bluetoothデバイスが接続され正常に動作している場合において、Windowsの設定アプリまたはクイック設定の[Bluetoothとデバイス]ページにBluetoothデバイスが表示されない問題を修正します。この問題は接続可能なデバイスを一覧に表示しないため、ユーザーが新しいデバイスを追加できない原因になっていました」

更新は自動配信、通常は手動操作不要

KB5084897はWindows Updateを通じて自動的にダウンロードおよびインストールされる。Microsoftは標準のWindows更新プログラムを受け取れるデバイスでは、何も操作する必要はないと説明している。