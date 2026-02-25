三菱電機ビルソリューションズ（MEBS）は2月25日、2026年1月21日付で公表した三菱日立ホームエレベーターの完全子会社化に関して、完全子会社化後の三菱日立ホームエレベーターの社名を「三菱電機ホームエレベーター株式会社」に変更することを決定したと発表した。

新会社ロゴ

MEBSは、日立製作所との合弁会社であり、小型エレベーター事業を担っている三菱日立ホームエレベーターについて、日立から全株式を取得した。

新会社名

旧社名「三菱日立ホームエレベーター株式会社（英文名称：Mitsubishi Hitachi Home Elevator Corporation）」から、「三菱電機ホームエレベーター株式会社（英文名称： Mitsubishi Electric Home Elevator Corporation）」に変更される。

本社所在地（岐阜県美濃市楓台38番地）、事業内容、主な拠点等は原則として変更はない。社名変更は、三菱日立ホームエレベーターの株式取得と同日に効力を発生する予定。

完全子会社化の狙い

完全子会社化により、MEBSグループは、ホームエレベーターから超高層ビル向け高速エレベーターまで幅広い製品ラインアップを有する昇降機事業会社となる。

開発・製造から販売、据付、保守、リニューアルまで、グループ一体となった一貫性ある戦略を展開する予定。