キヤノンとNTT東日本は1月28日、NTT東日本の次世代通信基盤「IOWN」におけるオールフォトニクス・ネットワークを活用したAll-Photonics Connect powered by IOWNとボリュメトリックビデオシステムによる新たな映像体験の創出に向けて協業し、2026年1月より技術検証を開始したと発表した。

All-Photonics Connect を活用したボリュメトリックビデオシステムの将来像

ボリュメトリックビデオシステムとは

ボリュメトリックビデオシステムは、約100台のカメラで同時に撮影した映像から空間全体を3Dデータ化する技術であり、映像生成や配信の過程で大容量のデータを扱う。

また、自由視点映像のカメラワークを滑らかにするためには、低遅延かつゆらぎのない通信が重要となる。

こうした特性から、All-Photonics Connectとのかけ合わせにより新たなエンターテインメントの提供ができるとして、協業が開始された。

取り組みの概要

従来は、撮影拠点でカメラデータ処理から視点操作・映像生成まですべての工程が実施されてきた。

協業では、撮影拠点、映像生成拠点、視聴拠点をそれぞれ All-Photonics Connectで接続。All-Photonics Connect により既存回線では伝送が困難な大容量のカメラデータを伝送し、視聴拠点からの自由視点操作において映像と視点情報を遅延やゆらぎなく処理するための検証を進める。

これにより、撮影拠点に集約していた各機能を分散することができ、自由度の高いボリュメトリックビデオシステムの提供が可能となるという。