Windows Centralは2月3日(米国時間)、「Windows 10 hit by same shutdown bug as Windows 11｜Windows Central」において、Windows 11の“シャットダウン問題”がWindows 10にも波及したと報じた。
これはWindows 11バージョン23H2向け1月のセキュリティ更新プログラム「KB5073455」をインストールすると、一部のPCが休止状態またはシャットダウンに移行できなくなる不具合。
Microsoftは1月17日、定例外(OOB: Out-of-band)更新プログラム「KB5077797」をリリースし、不具合を修正したと発表したが1月31日にこれを撤回。不具合を修正できていなかったことを明らかにしていた。
今回は拡張セキュリティ更新プログラム(ESU: Extended Security Update)に登録しているWindows 10 PCにおいても、1月のセキュリティ更新プログラムをインストールすることで同様の不具合を引き起こすことが確認されたという。
シャットダウン問題の影響範囲が拡大
この不具合の影響を受けるWindowsバージョンは次のとおり。Windows 11バージョン25H2および24H2は影響を受けないとされる。
- Windows 11バージョン23H2
- Windows 10バージョン22H2 (ESU)
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019
- Windows Server 2019
Microsoftは不具合の条件および症状を次のように説明している。
「 仮想セキュアモード(VSM: Virtual Secure Mode)が有効になっているSecure Launch対応PCの一部がシャットダウンまたは休止状態に入ることができません。代わりに、デバイスが再起動します」
- 公式発表：「January 17, 2026—KB5077797 (OS Build 22631.6494) Out-of-band - Microsoft Support」、「January 13, 2026—KB5073724 (OS Builds 19045.6809 and 19044.6809) - Microsoft Support」、「January 13, 2026—KB5073723 (OS Build 17763.8276) - Microsoft Support」
解決に向けた取り組み中
Microsoftは「今後のWindows更新プログラムで解決される予定です」と述べ、将来のアップデートで修正予定と発表した。追加情報は明らかになり次第、速やかに公開するとしている。本稿執筆時点で回避策や緩和策は公開されておらず、安全に電源を切る方法はわかっていない。