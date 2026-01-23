Microsoftは1月21日(米国時間)、「Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.7653 (Dev Channel)｜Windows Insider Blog」において、Windows Insider ProgramのDevチャネルからWindows 11 Insiderプレビュービルド26220.7653(KB5074157)をリリースしたと発表した。

Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.7653 (Dev Channel)｜Windows Insider Blog

注目される機能の改善および変更点

Windows 11 Insider Preview Build 26220.7653(KB5074157)の注目される機能の改善および修正点は次のとおり。

「その他のユーザー」ダイアログを刷新

設定アプリの「アカウント」→「その他のユーザー」から呼び出される各種ダイアログのデザインを刷新する。新しいダイアログは、ダークモードに対応するWinUIフレームワークをベースに開発。「アカウントの追加」および「アカウントの種類の変更」ダイアログをアップデートする。

Click to Doの速度を改善

Copilot+ PC専用のAI機能「Click to Do」の速度を改善。Copilotが提案するプロンプト候補(アクション)が瞬時に読み込まれるようになる。

この変更は欧州経済領域(EEA: European Economic Area)および中国のユーザーは対象外。将来的に対応予定とみられる。

その他の変更

そのほか、KB5074157に含まれる注目すべき変更は次のとおり。

デスクトップの壁紙が、WebPフォーマット画像をサポート

タスクバーを自動的に隠す設定において、タスクバー領域に表示されているウィンドウ操作を試みるとタスクバーが呼び出され、操作がブロックされる不具合を修正

スタートメニュー、通知センター、クイック設定をクリックしても開かない不具合を修正

スタートメニューを開いたときにメモリーリークする不具合を修正

スタートメニューのピン留めされたアプリフォルダーを開き、タッチ操作でパン(スクロール)するとスタートメニューを閉じる不具合を修正

一部Bluetoothデバイスのバッテリーレベルが表示されない不具合を修正

ゲームの全画面表示エクスペリエンス(FSE: Full Screen Experience)におけるアプリとゲームの予期せぬ動作を修正。未解決の既知の問題は対策中

ログイン画面でパスワードアイコンが空白になる不具合を修正

オーディオデバイスを操作するときに設定がクラッシュする不具合を修正

設定アプリ上のキーボード文字の繰り返し遅延が、バックエンドで設定された値と逆になる不具合を修正

これら機能の改善と変更はすべて段階的に展開される。KB5074157をインストールし、いち早く機能を手に入れたいユーザーは、設定アプリの「Windows Update」→「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」を有効にする必要がある。