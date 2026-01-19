地域医療機能推進機構（JCHO）北海道病院（以下、JCHO北海道病院）、プレシジョン、CEホールディングスの中核企業であるシーエスアイ、NTTドコモビジネスは1月19日、診察室の会話を起点に、音声認識から生成AIによるカルテ下書き作成、電子カルテ連携までを院内で一連に完結させる取り組みを開始したことを発表した。

この取り組みは、厚生労働省「ICT機器を活用した勤務環境改善の先駆的取組をおこなうモデル医療機関調査支援事業」に採択されており、プレシジョンが提供するAI音声認識システム「今日のAI音声認識」(AI音声認識システム)とNTTドコモビジネスが提供するスマートフォンをJCHO北海道病院へ導入し、シーエスアイの電子カルテシステムMI･RA･Is V（ファイブ）との連携を進める。

取り組みの背景

昨今の医療現場では医師の長時間労働が課題となっており、特にカルテ入力を中心とした記録業務が大きな負担につながっている。こうした状況からJCHO北海道病院は、AI音声認識システム、スマートフォン、電子カルテシステムの活用を目指して、厚生労働省の事業に応募し、厚生労働省「ICT機器を活用した勤務環境改善の先駆的取組をおこなうモデル医療機関調査支援事業」に採択された。

診察から記録までの一連の業務をAIで包括的に効率化することにより、医師の業務負担を軽減し、患者と直接向き合う対話時間を確保することを目指す。これにより、医療の質と患者満足度のさらなる向上を目指す。

取り組みの概要図

取り組みの概要

今回の取り組みでは、診察室の会話を入力する端末としてスマートフォンを活用し、医療情報保護要件に準拠した院内セキュア環境においてAI音声認識システムによりテキスト化する。

このテキストを院内ネットワークに設置したオンプレミス生成AIサーバで解析し、さらに要点整理してからカルテ下書きを生成することで、院内で処理が完結する運用を実現する。まずは総合診療科と、その他の内科系専門診療科に先行導入する。

AI音声認識システム「今日のAI音声認識」

「今日のAI音声認識」は、医師と患者が会話するだけでカルテ下書きを生成する医療特化の音声認識ソリューション。同ソリューションでは内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム」(SIP)で作成したLLM（Large Language Models：大規模言語モデル）を活用する。

主な機能

同ソリューションを活用し、シーエスアイの電子カルテ MI･RA･Is V との連携を図る。AIが生成したカルテ下書きを、簡便な操作で電子カルテへ取り込めるようになり、記録業務の抜本的な効率化につなげる。連携仕様にはSMART on FHIR形式を採用し、安全かつ相互運用性の高いデータ連携を実現する。

さらに、診察室における入力端末では、NTTドコモビジネスが提供するスマートフォンを利用する。NTTドコモビジネスはこれまで培った、スマートフォンを活用した医療DX（デジタルトランスフォーメーション）支援のノウハウを生かし、地域医療機能推進機構が定める運用方針に則り、スマートフォンの利用環境に関してセキュリティを担保した構成で提供するとしている。