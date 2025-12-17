NTTと愛知県がんセンターは12月16日、臨床試験のDX（デジタルトランスフォーメーション）を共同で推進する取り組みを開始することを発表した。この取り組みは、がん治療におけるドラッグラグ / ロスの解消と地域医療への貢献を目的としているという。

NTTグループのICT・データ連携技術と、愛知県がんセンターの臨床試験分野における知見を組み合わせることで、電子的な説明および同意取得や症状報告のデジタル化、電子カルテシステムとEDC（Electronic Data Capture：電子的な臨床データ収集）のデータ連携を進め、DCT（Decentralized Clinical Trial：分散型臨床試験）など臨床試験DXモデルの社会実装を目指す。

さらに、オンライン診療システムの活用により、愛知県がんセンターと地域病院やクリニックをつなぎ、患者の診察状況や治療方針の相談・共有を遠隔で行える環境を整備する。これにより、地域間の医療格差を縮小し、患者がどこに住んでいても最先端のがん治療にアクセスできる体制を目指す。

（左から）NTT 執行役員 爪長美菜子氏、愛知県がんセンター 薬物療法部 医長 谷口浩也氏

取り組みの背景と概要

近年の医療現場においては、紙ベースでの運用や複数システムの分断による業務負荷、症例集積性の低さが原因となり、新薬開発における治験期間の長期化やコストの増大、患者の治験参加機会の地域格差、医療従事者の業務負担増といった課題が顕在化している。

特に日本では、海外で承認された薬剤が国内で利用可能となるまでに時間を要する「ドラッグ・ラグ」や、国内で治験そのものが実施されない「ドラッグ・ロス」が社会問題となっている。また、病院間で治験や治療方法を共有できていないため、患者が最先端の治療にアクセスできない状況が発生している。

このような背景から、デジタルを活用した臨床試験のDXが求められている。両者は今回の取り組みにおいて、患者中心のモデルを社会実装することで、誰もが居住地にかかわらず最先端の治療へアクセスしやすくなる環境を構築する。また、ドラッグ・ラグやドラッグ・ロスの解消と地域医療の発展、医療格差の是正に貢献するとのことだ。

NTTと愛知県がんセンターがめざす姿

SmartPRO（eConsent / ePRO）を活用した臨床試験のDX

今回の取り組みでは、NTTドコモビジネスが提供する「SmartPRO」を活用し、eConsent（文書や動画、ビデオ通話といった方法で試験内容を説明し、電子署名などによって参加の同意を得ること）とePRO（electronic Patient-Reported Outcome：電子的に治療経過や症状に関する患者の主観的評価を収集すること）を組み合わせて、患者の通院負担軽減および医療機関の作業効率化を目指す。

SmartPROの活用により、患者はオンラインで治験の説明を受け、オンラインで同意し、スマートフォンなどで症状を入力できるため、自宅やかかりつけ医で治験を受けられるようになり、通院負担の軽減が期待できるという。

一方、医療機関は同意管理やデータ収集を効率化し、患者中心の医療に集中する体制を整えられるようになる。

PhambieLINQ導入を契機とした電子カルテ-EDC連携と治験実施サポート機能活用

NTTデータの「PhambieLINQ」を導入し、電子カルテとEDCを連携させることで、医療機関の治験データ入力の負荷を軽減し、質の確保に貢献する。さらに、参加者単位のスケジュールや来院日ごとの実施事項を管理できる治験実施サポート機能を活用し、患者の来院やリモート診療の管理効率化を実現する。

従来の紙ベースでの管理や複数システムの併用による分断を解消し、データの一貫性と安全性を確保しながら治験業務をスムーズに進める環境を整える。

今後の展開

両者は今後、治験領域にとどまらず、愛知県がんセンターと地域病院およびクリニックをセキュアに接続し、治験情報以外の診療情報も安全に共有できる仕組み（医療機関連携のバーチャルネットワーク）を共同で構築する。

これにより、地域医療機関とがん専門医療機関の連携を強化し、患者ががんと診断された初期段階から治験や高度専門医療など適切な治療にアクセスできる環境を整備する。

さらに2026年度下期以降には、臨床試験DXモデルの標準化と、近隣の医療機関および全国の医療機関へのDX支援を拡大させる。

医師主導臨床試験・治験および企業治験の双方の視点、ならびに医療現場の課題を踏まえた継続的な改善を両者で重ねることで、臨床試験・治験と診療をシームスにつなぐ医療DXの実現を通じ、地域医療の質向上と持続可能な医療基盤の確立を目指すとのことだ。