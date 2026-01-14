米Microsof1月9日(現地時間)、「Add links to text faster in Word」において、Word文書へのハイパーリンクの追加方法を変更し、より素早く簡単にリンクを追加できるようにしたことを発表した。

テキストを選択して貼り付けるだけ

Word文書にハイパーリンクを追加したい場合、これまでは単語やテキストを選択して右クリックし、コンテキストメニューを使ってリンク先のURLを設定するという作業が必要だった。これに対して、今回Microsoftが導入した変更により、リンクを追加する単語やテキストを選択した状態でリンクを貼り付けるだけで、対象のテキストを自動的にハイパーリンクに変換できるようになった。

この新機能は次のバージョンのWordで利用できる。

Web版：すべてのユーザー向け

Windows版：バージョン2511 (ビルド 19530.20006) 以降

Mac版：バージョン16.104 (ビルド 25120915) 以降

ハイパーリンクに追加がより簡単に 出典：Microsoft

ハイパーリンクの追加のような単純な作業は頻繁に発生する類のものだ。従来の方法でも1回の作業ではそれほどストレスにはならないが、頻繁に行う場合にはその効率は全体の作業時間に大きく影響する可能性がある。Microsoftでは、そのような作業こそプロセスの改善が必要だと考えているようだ。

今回の変更によって、ハイパーリンクを追加する際のりクリック回数が減り、より文章を書く作業に集中できるようになる。