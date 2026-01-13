Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は1月9日(現地時間)、「Copilot could soon live inside Windows 11's File Explorer, as Microsoft tests Chat with Copilot in Explorer, not just in a separate app」において、Windows 11のエクスプローラーにCopilotが統合される可能性を伝えた。

エクスプローラーのAI機能と言えばコンテキストメニューに追加された「Ask Copilot」を思い浮かべるが、今回はこれとは異なる機能統合とされる。今回、Windows研究者の@phantomofearth氏および@a_donglee氏の協力により発見され、エクスプローラーのサイドバーやプレビューペインにAI機能を統合する可能性があるという(参考：「Windows 11の右クリックメニューに「Copilot に質問」登場 | TECH+（テックプラス）」)。

エクスプローラーにCopilotを統合か、未知の非表示ボタン発見

Windows Latestによると、エクスプローラーの新しい機能は、2025年12月にリリースされたWindows 11 Insider Preview Build 26220.7523(KB5072043)から発見された(参考：「Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523 (Dev & Beta Channels) | Windows Insider Blog」)。

エクスプローラーのツールバー右端にある「プレビュー」ボタンの左隣に非表示のボタンが存在し、Copilotペインを表示する可能性があるという。このボタンは内部名「AppAssistantLaunch」に関係しており、リソースファイル内のAppAssistantLaunchを含む文字列から「Chat with Copilot(Copilotでチャット)」および「Detach Copilot(Copilotを切り離す)」の記述を発見したことを理由として挙げている。

「Copilotを起動する」や「終了する」ではなく、「Copilotでチャット」および「切り離す」との記述から、外部アプリではなく機能を統合するとみられている。これは発見者およびWindows Latestの予測であり、Microsoftが誤って空白ボタンを配置した可能性も否定できない。不確かな予測ではあるが、今後数カ月以内に新機能が発表される可能性がある。

Copilotは過去1年間で1%台のシェアを推移しており、人気は低迷している(参考：「生成AI勢力図に変動、GeminiがChatGPTを猛追 | TECH+（テックプラス）」)。このような情勢のなか、WindowsのCopilot統合強化が奏功するのか、今後の動向が注目される。