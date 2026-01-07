2026年の年頭にあたり、富士フイルムビジネスイノベーション 代表取締役社長・CEO 浜直樹氏は年頭所感として、以下を発表した。

2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年は、生成AIをはじめとするAI技術の本格的な業務実装が進み、AIが企業の競争力を左右する不可欠な要素となった一年でした。当社は、お客様のビジネスに変革をもたらす「ビジネスイノベーションパートナー」として、価値提供の質とスピードを高め、お客様の競争力強化に貢献してまいりました。

2025年を振り返ると、AI技術を活用した新商品・サービスを複数投入し、当社のAI戦略を着実に前進させました。当社の強みであるお客様業務への深い理解を活かし、その業務プロセスにAIを組み込み、処理時間の短縮や精度向上など、確かな効果を生む取り組みを進めてきました。また、再生機の製造を行うことを目的に、「Circular Manufacturing Center」をフィリピンに開設する計画を発表し、アジア・パシフィック地域での資源循環を強化する方向性を明確にしました。そして、当社が1995年から取り組んできた資源循環の取り組みは、「資源循環技術・システム表彰」や「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」で高く評価いただき、長年の活動が確かな実績として認められました。

2026年は、変革の「実装」をさらに加速させ、「飛躍」する一年と位置づけます。AI技術を駆使して、お客様がデータを最大限活かせる業務環境の構築を支援し、迅速な意思決定と業務の自動化・効率化を推進します。さらに、お客様の情報資産を新たなビジネス機会へと転換し、価値創出と持続的な成長を力強く支援します。また、環境負荷低減と資源循環の取り組みを一層加速し、フィリピンでの再生機製造の開始や、環境に配慮した商品開発を通じて、社会に貢献する独自の価値を創出し、持続可能な成長を実現します。

2026年も、富士フイルムグループのパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」のもと、社会に新たな価値を届ける挑戦を通じ、お客様の変革を後押しし、ともに成長しながら未来を切り拓く一年にしてまいります。