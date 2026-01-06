2026年の年頭にあたり、Tenable Network Security Japan カントリーマネージャー 貴島直也氏は年頭所感として、以下を発表した。

AIを原動力に、サイバーエクスポージャー管理を推進する年に

明けましておめでとうございます。旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

2025年のTenable

2025年は、当社の戦略的ビジョンを主要な業界アナリストの皆さまに評価いただき、実り多い年となりました。特に 2025年ガートナー「エクスポージャーアセスメントプラットフォーム部門のマジッククアドラント」においてはリーダーに位置づけられ、「実行能力」と「ビジョンの完全性」の両軸上で最上位に位置づけられました。また、IDC MarketScape および The Forrester Wave のレポートにおいてもリーダーに位置づけられ、包括的なサイバーエクスポージャー管理へと進化する市場を牽引する存在として評価をいただきました。

また昨年、脆弱性の「アラート疲れ」という、組織が長年悩まされてきた課題を解決する、生成AIを活用したTenable VPR (脆弱性優先度格付け) の最新版を発表しました。従来のスコアリング（CVSS）では脆弱性の60％が「重大」と判定され、管理が困難でしたが、高精度の本VPRにより、実際にビジネスリスクとなる1.6％ の「緊急」な脆弱性に注力することが可能になり、平均修復時間 (MTTR) の短縮を実現しています。

2026 年：先行対応型のリスク管理が一層求められるように

Tenableは今年、組織のサイバーセキュリティ対策について、次のような点を中心にサポートしてまいります。

先行対応型エクスポージャー管理への本格的な転換

AI を悪用した脅威が日常化する時代においては、既知の脆弱性はいずれ必ず悪用されるという前提に立ち、攻撃前にリスク全体を可視化して対処する仕組みが不可欠になります。当社はこの戦略的アプローチを、すべてのお客さまにとって実践可能で持続的な運用に反映させることを目指しています。

「信頼できる唯一の情報源」の確立

Tenable は、分断されたツールの寄せ集めから脱却し、IT、クラウド、OT、アイデンティティ全域のリスク情報を一元化した「単一ビュー」での管理による全体像の把握を支援しています。また、技術指標をビジネス視点のリスクインテリジェンスに変換することで、CIO や経営層とのコミュニケーションも円滑になります。取締役会からサイバーエクスポージャー管理について問われた際にも、セキュリティ投資の正当性を裏付け、測定可能なリスク削減効果を示す、包括的で説得力のある回答が可能になります。

AI 駆動のイノベーションでレジリエントな組織を実現

驚異的なスピードで高度化するサイバー脅威から企業を守るためには、経営層が統合データ基盤を軸としたイノベーションを推進することが重要です。AI によるインサイトをセキュリティ戦略の中核に組み込むことで、ワークフローの効率化とリソース配分の最適化が実現し、運用効率の飛躍的な向上が期待できます。この取り組みは、組織の長期的なレジリエンスと運用への確信を育み、セキュリティ機能を受動的なコストから、先行的に価値を生み出す安定性の推進力へと進化させます。

今年も引き続き、お客さまのプロアクティブなエクスポージャー管理を強力にサポートしてまいりま す。 本年も一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。