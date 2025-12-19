Anthropicは12月18日(現地時間)、「Skils」の機能を強化したと発表した。SkilsはLLM(大規模言語モデル)の「Cloude」に定型作業やワークフローを覚えさせて繰り返し使えるようにする機能であり、10月に発表している。

機能強化の概要

今回の強化でSkilsを簡単に導入・発見・作成できるようになった。組織管理機能で管理者は、管理画面からスキルを一括設定可能となり、設定されたSkilsは全ユーザーでデフォルトで有効で個別にオフもできる。

また、やりたいことを説明するだけでClaudeが構築を支援し、複雑な場合はSkilsのフォルダをアップロードし、既存スキルの編集やプレビューも可能としている。さらに、NotionやCanva、Figma、Atlassianなどパートナーが提供するSkilsを公開し、管理者は組織全体に即時展開できるという。

加えて、オープンスタンダードの「Agent Skills」を公開し、Claude以外のAIでも利用が可能。MCP(Model Context Protpcol)と同様に、ツールやプラットフォーム間で移植できる。

利用方法は「Claude Apps」では「skills directory」を閲覧し、[設定]→[機能]→[Skils]で有効化。「Claude Code」ではプラグインディレクトリからインストール、またはSkilsをリポジトリにチェックインする。「Claude Developer Platform」(API)は /v1/skills エンドポイントを通じてSkilsを使用できる。