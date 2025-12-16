レバレジーズは同社が運営するHR系SaaSプロダクト「NALYSYS」において、月額5,000円から利用できるエンゲージメントサーベイの新プランの提供を開始した。2026年3月末までに申し込んだ企業を対象とする。

カスタムサーベイ／AIマネジメントサポートの機能を提供

同社によると、近年のエンゲージメントサーベイ市場では、プランの統廃合や価格改定が相次ぎ、利用料金が上昇傾向にあるという。これに伴い、企業からは継続しやすい価格帯やシンプルな設計へのニーズが高まっており、従来プランに加えて新たな価格帯のプランを新設した。

新プランでは、エンゲージメントの可視化とマネジメント支援に直結する2つの主要機能を利用できる。1つ目は「カスタムサーベイ機能」で、サーベイの作成・編集・配信・集計・分析・出力までをワンストップで実施できる。標準でエンゲージメントサーベイのテンプレートを搭載しており、コピーしてすぐに運用できるという。

2つ目は「AIマネジメントサポート機能」で、サーベイ結果をもとに1on1で聞くべき質問をAIが自動生成する。マネージャーの対話力向上を支援し、従業員の理解促進や早期フォローにつなげるとしている。利用回数は1契約あたり月10回まで。

NALYSYSは今後、組織状態の把握や改善につながる仕組みの拡充を進めるとしている。