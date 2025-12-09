NTT、NTTアーバンソリューションズ、NTT都市開発は12月8日、NTTが中心となって構想を推進する次世代情報通信基盤「IOWN」が実装され、テクノロジーの進化とともに、街も進化し続ける、「光の街」づくり powered by IOWN に着手すると発表した。

取り組みの第1弾は、NTT都市開発と東京電力パワーグリッドが事業主として、東京都千代田区にて開発中の「NTT 日比谷タワー」（2031年10月末竣工予定）において推進され、同タワーを含む「内幸町一丁目街区」で掲げる次世代スマートシティ実現の一端を担う。

内幸町一丁目街区の完成イメージ

「光の街」づくり powered by IOWNの施策

「光の街」づくり powered by IOWNにおいては、「新しいビジネス・イノベーション」「新たなライフスタイル・エンターテイメント」「超・低消費電力化によるサステナビリティ」の提供を目指す。

例えば、同タワーでは、IOWNによる空間伝送に加え、NTT版LLM「tsuzumi2」や、大規模AI連携技術「AIコンステレーション」などの先進技術と組み合わせたサービスの活用により、企業・オフィスワーカーの業務効率化・生産性向上、国境を越えた共創を実現する。

将来的には、打ち合わせで出たアイデアが容易にモデル化され、時には相談相手、時には行動支援（コンシェルジュ）、時には資料を検索・提示する業務コンサルの役割を担うなど、クリエイティブな活動をサポートすることにより、オフィスワーカーのパフォーマンスを最大化する環境を整備する。

2031年にNTT本社を移転

日比谷は、1961年に当時の日本電信電話公社（現NTT）が本社を構えた大変思い入れの深い場所。

今回、NTTは日比谷に建設する同タワーに本社を移転（予定）し、これまで培ってきたNTTグループの技術力とノウハウを結集することにより、新しい価値の提供と超・低消費電力化を実現する構え。