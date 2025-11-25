NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）、TAYA-SHIKKITEN、ネットイヤーグループ、エリアノ、THE UPDATE ORGANIZATIONは11月25日、輪島塗のギャラリーや工房などを備えた観光施設の「WAJIMANURI VILLAGE」において、輪島塗の体験と見学に関する実証実験を開始することを発表した。

この実証実験は、輪島市のにぎわい創出に加え、災害により被害を受けた観光業や輪島塗関連事業の再建の手がかりとなることを目指して実施するものだという。

実証実験におけるツアーの例

実証の背景

石川県輪島市は「朝市」や「輪島温泉」などの観光地の他、伝統工芸の「輪島塗」が盛んで観光産業を主だった生業とする地域だ。近年は人口減少や少子高齢化に加え、令和6年能登半島地震などの被災により一部の輪島塗関連事業者や宿泊事業者が廃業を余儀なくされている。

加えて、輪島塗関連事業従事者の転出による人員不足により、輪島塗関連事業を中心とした観光業の継続が困難になりつつある。そのため、全国の事業者の協力と新たなコンテンツの創出、新たな輪島関連事業従事者や観光客呼び込みのための情報発信などが求められている。

実証実験の概要

今回の実証実験では、輪島市の観光施設「WAJIMANURI VILLAGE」を中心としたツアーを実施することで、新たな観光コンテンツを生み出すことを目指す。

事前に約2700名に向けて輪島塗についてのアンケート調査を実施した結果、輪島塗への興味関心を高めるためには、輪島塗の魅力である「色使いや、模様・装飾などの美しい意匠やデザイン」や「職人の"手仕事の温かみ"や"こだわり・技術"」を体感できることが有効であると明らかになったという。

この結果に基づき、輪島塗を意識したデザインのトレーラーハウスで、輪島塗の技法である「沈金」を体験できるツアーを行う。

また、「WAJIMANURI VILLAGE」と輪島塗をきっかけに輪島市へ足を運ぶきっかけ作りをするために、TAYA-SHIKKITENの所属する「田谷漆器店」グループ公式SNSで実証実験に関する投稿を実施する。