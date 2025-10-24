電通は10月22日、スポティファイジャパンと、広告の効果測定に関する「計測パートナーシップ協定」を締結したと発表した。あわせて、オーディオストリーミングサービス「Spotify」の広告効果を可視化する新ソリューション「SONATA」を提供開始する。

協定締結の概要

今回の協定締結は、世界の広告会社としては初の取り組みとなる。電通と電通デジタルが開発したSONATAは、世界で6億9,600万人以上が利用するSpotifyの広告効果を可視化するソリューション。

急成長するデジタルオーディオ広告市場では、パーソナライズ可能なメディアへと進化する一方で、効果検証やマーケティングROI(mROI)の可視化が課題とされていた。

SONATAは、Spotifyの広告接触ログと電通が保有する各種データを掛け合わせて分析を行い、モバイル端末でのSpotify広告接触における効果やmROIを可視化する。また、サイト来訪データや購買データ、テレビ接触データなどと組み合わせることで、テレビCMやラジオCM、デジタル動画広告など他の広告施策との効果比較や統合リーチ計測など、Spotify広告の効果を多角的に検証するという。

さらに、電通が持つオーディオ広告統合プランニングシステム「オーディオトータルアロケーション」と組み合わせることで、予算配分から効果検証までを一気通貫で行うという。

Spotify広告効果測定の進化イメージ

電通と電通デジタルは今後、Spotifyの趣味嗜好データや楽曲聴取データを活用した効果検証の高度化、ならびにクライアントデータとの統合を可能にするSpotifyデータクリーンルームの開発・強化を目指すとともに、データドリブンなPDCAサイクルの加速を通じて、デジタルオーディオ広告市場のさらなる成長に貢献するとしている。