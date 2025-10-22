ソフトバンクGがスイス ABBのロボット事業を買収

買収総額は8千億円超 AIロボット事業を強化へ

ソフトバンクグループ（SBG）が、スイスの重電大手ABBのロボット事業を買収する。買収総額は約8187億円で、注力するAI（人工知能）分野の強化を図ることが目的だ。

近年、パソコン、インターネット、ブロードバンド、スマートフォンと変遷してきた〝情報革命〟の中心がAIだとして、AI関連事業への投資を進めるSBG。中でも、AIチップ、AIロボット、AIデータセンター、電力の4分野を注力分野としており、今回のABBの事業買収はその一環。

一方、SBGは〝選択と集中〟を進める。傘下のソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）で約20％の従業員を削減する方針。SBGは2025年4―6月期連結決算（国際会計基準）でSVF事業の投資利益が6602億円となったが、前年同期は324億円にとどまり、浮き沈みが激しい。21年8月時点では、同事業で300社超に投資しており、一部で「節操がない」（アナリスト）と言われていた。AI分野に投資を集中する戦略の一環で、人員削減に踏み切ると見られている。

SBG会長兼社長の孫正義氏は、「AIにオールイン（総賭け）する」と話す。1月に公表したAIインフラ計画『スターゲート』では4年間で5千億ドル（約74兆円）を投じ、データセンターなどを整備すると表明。AI処理に必要な計算基盤の需要をも取り込む狙いがある。

孫氏の投資攻勢はどこまで続くのか。市場が注視している。

