KDDIは10月22日、KDDIの欧州現地法人であるTelehouse International Corporation of Europe（以下、Telehouseヨーロッパ）がロンドン市内のデータセンター6棟目として、高電力のGPUサーバに対応可能なデータセンター「Telehouse West 2」の建設を開始したこと発表した。

このデータセンターは総工費約600億円で建設し、2027年度に開業予定。高品質な通信インフラ、Telehouse最大のIT電力容量（供給電力容量）となる22.4メガワットを備え、高性能GPUの放出熱でも冷却可能な水冷方式に対応する。また、再生可能エネルギー100%で稼働することで、環境負荷を低減するとともに社会の持続的成長へつなげる。

Telehouse West 2イメージ図

Telehouseヨーロッパはロンドン市内において、世界1位のコネクティビティを有するロンドン ドックランズ・キャンパスを運営している。この高いコネクティビティによって低遅延かつ広帯域の通信を可能とし、AIによる推論などリアルタイム処理を必要とする先端技術の運用に適しているとのことだ。今回のデータセンターの追加により、ロンドン ドックランズ・キャンパス全体のIT電力容量は57.1メガワットに拡大予定。

データセンター開設の背景

ロンドンのデータセンター市場は急拡大する生成AIのニーズに後押しされ、今後5年間で年平均成長率（CAGR）21%の成長が見込まれている。（Structure Research 2025 DCAI REPORT：LONDON）

こうした需要拡大に対応するため、世界最大規模のコネクティビティを有するTelehouseヨーロッパのドックランズ・キャンパスでは、IT電力容量の増強を進め、AI活用の拡大に対応したデータセンターの拡張を図っている。

データセンターの特徴

データセンターの建物規模は地上10階、敷地面積は3万2000平方メートルとなる。22.4メガワットのIT電力容量を備え、水冷方式と空冷方式のハイブリッドに対応可能。再生可能エネルギー由来の電力を100%利用する。総工費は約600億円。

建物はロンドンの金融街に近接する戦略的な立地に建設され、都心からのアクセス性にも優れる。そのため、ビジネスや通信インフラの中核を担う重要な拠点に位置付けられる。AI時代のインフラ基盤として水冷方式を採用し、高電力なGPUサーバへの需要に対応する。

主要なインターネットエクスチェンジやクラウドサービスプロバイダ、インターネットサービスプロバイダ、アプリケーションサービスプロバイダ、コンテンツサービスプロバイダなど、1000社を超える各種プロバイダーと低遅延での接続が可能だという。