Ankerは10⽉21⽇、同社製のモバイルバッテリーなど対象4製品の⾃主回収を開始。⼀部製品の電池セル内に細かな異物が混⼊するなど、「電池セルの製造過程に不備があった」ためと理由を説明している。

Anker、モバイルバッテリやポータブルスピーカーなど4製品回収 電池セル製造に不備

自主回収は以下の4製品を対象として行う。対象販売期間もあわせて参照のこと。オンライン受付フォームを同社Webサイトで開設しており、シリアルナンバーを⼊⼒して、対象と判別された製品が回収対象となる。

モバイルバッテリー「Anker PowerCore 10000」(製品型番：A1263) 対象販売期間：2022年12⽉25⽇から2025年10⽉21⽇まで カラー：ブラック、ホワイト、ブルー、レッド

Bluetoothスピーカー「Soundcore 3」(製品型番：A3117) 対象販売期間：2022年12⽉16⽇から2025年10⽉21⽇まで カラー：ブラック、ネイビー、レッド、グレー

会議⽤スピーカー「Anker PowerConf S500」(製品型番：A3305) 対象販売期間：2022年12⽉29⽇から2025年10⽉21⽇まで カラー：ブラック

Bluetoothスピーカー「Soundcore Motion X600」(製品型番： A3130) 対象販売期間：2023年4⽉24⽇から2025年10⽉21⽇まで カラー：スペースグレー、ブルー、グリーン ※ホワイトは対象外



Ankerでは「多⼤なるご⼼配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と、対象製品の購⼊者らに謝罪するとともに、製品回収に協 ⼒するよう呼びかけている。

なお既報の通り、モバイルバッテリー「Anker PowerCore 10000」(A1263)については米国で110万台以上のリコールが6月に行われている。米国消費者製品安全委員会(USCPSC)によると、同製品では19件の火災および爆発の報告があり、軽度の火傷と6万ドルを超える損害が発生したとされる。

(上から)モバイルバッテリー「Anker PowerCore 10000」、ポータブルスピーカー「Soundcore 3」と「Soundcore Motion X600」のシリアルナンバーの記載場所。シリアルナンバーは、製品本体に記載されている「SN：」の後、Aから始まる16桁の文字列

会議⽤スピーカー「Anker PowerConf S500」のシリアルナンバーの記載場所。シリアルナンバーは、製品本体に記載されている「SN：」の後、Aから始まる16桁の文字列

対象4製品の⾃主回収にあたり、Ankerでは経緯と原因、これまでの対応状況についても同時に説明している。

それによれば、⽇本国内で特定製品が発⽕する事象が発⽣し、原因究明に向けて社内調査を開始。その結果、Ankerがセル製造を委託しているサプライヤーの製造⼯程において、特定時期に異物が混⼊した可能性がある⼀部製品が⽇本国内に出荷され、使⽤に伴い電池セルの内部短絡が発⽣する可能性が判明したため、4製品の⾃主回収を決めたという。

Ankerは、このサプライヤーの製造⼯程で特定の時期において「電極体の切断時に発⽣する細かな異物の処理が適切に⾏われていない環境で電池セルが組み⽴てられた」ことがあり、⼀部製品の電池セル内に細かな異物が混⼊。結果として「(対象製品の)使⽤時に内部短絡が起こりえる状態で出荷された」と説明している。

対象製品については、影響拡⼤を防ぐため、Ankerからは新規の出荷・販売を停⽌。現時点では対象製品の影響範囲について確認完了しているという。また、今回の事象を踏まえて当該サプライヤーとの契約を終了し、「他のセル製造サプライヤーへの管理体制、⼯場における環境整備についてもさらに厳格化。体制も⾒直し、製造時の品質やテスト基準の厳格化も進めている」とのこと。

「セル製造サプライヤーに対するAnkerグループ側の管理・監督体制が不⼗分だった」として、サプライヤーの選定基準を再度⾒直し、Ankerグループが定める規定も強化。製品出荷前の検品における体制の⾒直しならびに検品項⽬の厳格化も進めているという。また、セル製造サプライヤーにおけるAnkerグループ製品の製造過程において、同グループが定める規定に準拠するよう監査体制も強化するとしている。