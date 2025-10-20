Microsoftは10月15日(現地時間)、「Release Release v0.95.0 · microsoft/PowerToys · GitHub」において、PowerToys v0.95.0をリリースしたことを発表した。このリリースでは新機能として「Light Switch」ユーティリティーが追加され、Windowsテーマの自動切り替えが可能になった。

待望の新機能「Light Switch」が登場

Light Switchはスケジュールに基づいてWindowsのライトモードとダークモードを切り替える機能だ。時刻の手動調整に加え、日の出／日没に合わせた切り替えができる(後者を利用する場合はセキュリティ設定の位置情報サービスへのアクセス許可が必要)。

また、モード切り替えの適用範囲を調整することもできる。適用範囲は「システム」と「アプリ」の2つがあり、それぞれ設定アプリ→「個人用設定」→「色」のカスタムモードにおける「Windowsモード」と「アプリモード」に相当する。

Light Switchの設定画面

不具合に遭遇

筆者が試したところ、いくつかの不具合に遭遇した。デフォルトで機能は有効だが、そのまま時刻を指定してもダークモードに切り替わらず、有効／無効を数回切り替えてから時刻を再設定したところ動作を確認できた。また、機能を無効から有効に切り替えるタイミングで時刻設定が壊れることを確認した。

設定画面では破損を確認できないが、設定を記録したJSONファイルでは破損しており、設定画面を再表示することで影響を確認できる。ユーザーはこの不具合が修正されるまでの間、機能を有効化する際には毎回時刻を再設定する必要がある。

この他、PowerToys v0.95.0ではコマンドパレットの検索パフォーマンスの向上、スペースキーによるPeekの起動サポートなど、複数の機能改善や修正などが行われている。インストールはMicrosoft Storeを利用するか、公式サイトからインストールファイルをダウンロードすることで可能だ。